Güzel bir ahlaki nitelik: İhlas

🔷 İhlas, kötü duygulardan, genel anlamda gösteriş arzusundan kalbi temizlemeyi ve her hayırlı işe iyi niyetle yönelmeyi ve her durumda yalnızca Allah'ın (CC) hoşnutluğunu göz önüne almayı ifade eder.

🔷 Horasan'ın bilinen en önemli isimlerinden olan Fudayl b. İyâz'a göre, "İnsanların hatırı için ameli terketmek riya, onları memnun etmek için amel etmek şirk, bu iki durumdan kurtulmak ihlâstır."

🔷 Kur'an-ı Kerim'in 112. suresine dinimizin temeli olan tevhidi en hâlis, en güzel şekilde dile ifade ettiği için "İhlâs" adı verilmiştir. Bu surenin okunuşu ve anlamı şöyledir:

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla,

De ki: O, Allah'tır, bir tektir. Allah Samed'dir. (Her şey O'na muhtaçtır, o, hiçbir şeye muhtaç değildir.) Ondan çocuk olmamıştır. (Kimsenin babası değildir.) Kendisi de doğmamıştır. (kimsenin çocuğu değildir. Hiçbir şey O'na denk ve benzer değildir.

Sabır tahammül gerektirir mi?