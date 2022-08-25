Kalbi temizlemek mümkün mü?

🔹 Gönüldeki her hüzün, hayatın bir parçası ve sonlu varlık oluşumuzun doğal sonucudur. İnsanoğlu çağlar boyunca türlü sıkıntı ve huzursuzluklarla karşılaşır. Gönlün ferahlaması, sükunet ve Allah'ı (CC) anan bir kalbe sahip olmak ise yalnızca O'nu (CC) tesbih etmek ile mümkündür.

🔹 Hüzün, insanın tekâmülünü körükleyip hızlandıran bir durağıdır. Bu bakımdan, sıkıntılarımıza ibret ve hikmet nazarıyla bakmalıyız. Canımız yansa da zorluklar doğru yorumlandığında bizi büyüten tarafları olacaktır. Vakt-i merhunu geldiğinde, hayrı ortaya çıkacaktır.

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Dua, bazen dilin sustuğu, kalbin Rabbiyle konuştuğu anlardır…