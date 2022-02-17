Manevi temizliğin merkezi: Kalp
Kur'an-ı Kerim'de toplam 132 kez geçen kalp, insan bedeninin merkezini ifade eder. Ayet-i kerimelerde düşünen, akleden ve imanın yeri olarak zikredilen kalp, Efendimizin (SAV) tabiri ile düzelmesi durumunda insanı doğru yola sokar. Peki, kalbi ne kadar tanıyoruz? Kur'an-ı Kerim'de kalbin işlevi ve önemini belirten ayeti kerimeler, tefsirleri ve hadis-i şerifler ile izahlarını bir araya getirdik.
Giriş Tarihi: 17.02.2022
11:55
Güncelleme Tarihi: 17.02.2022
13:40
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Kalp kelimesi, birçok ayeti kerime ve hadis-i şerifte geçer. Resulullah (SAV) buyurarak bizlere Allah'ın (CC) istediği hayatı yaşayabilmemiz için kalbimizi terbiye etmemiz gerektiğini vurgular. ,"Dikkat edin vücudun içinde bir et parçası vardır; o düzelirse bütün vücut düzelir, o bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin, o kalptir!"
(Buhari, Büyu 2; Müslim, Müsakat 107)
Efendimiz'in (SAV) hadis-i şeriflerini Riyazü-s Salihin'den okumak için tıklayın
📌 Yaptığımız ameller ile kalbimizi temizlediğimiz, kirlerden arındırdığımız müddetçe vücudumuz, manevi yaşantımız doğru bir yola girer. Fakat kalbin hasta, bozuk olma durumunda insanın tüm amelleri sakıncalı olur. Zamanla Hak yolunda sebat eden kalp, selim bir kalp olur. Bu da içerisinde Allah korkusu ve sevgisi dışında bir şey bulunmayan kalp demektir.
Kur'an-ı Kerim'de geçen ayetlere göre insanların zayıf yönleri
Âl-i İmrân Suresi 154. Ayet
"Sonra o kederin ardından Allah size bir güven, bir grubunuzu kendinden geçiren uyuklama hali verdi; bir grup da kendi canlarının derdine düşmüşler, Allah hakkında haksız yere Cahiliye düşüncelerine kapılarak, "Bu işten bize ne?" diyorlardı. De ki: "İşin tamamı Allah'a aittir." Sana açmadıklarını içlerinde gizliyorlar: "Bu işte bizim görüşümüz alınsaydı burada öldürülmezdik" diyorlar. De ki: "Evlerinizde dahi olsaydınız, yine de haklarında ölüm yazılmış olanlar ölüp düşecekleri yere geleceklerdi. Bu, Allah'ın içinizde olanı ortaya çıkarması ve kalplerinizdeki şüpheyi gidermesi içindir. Allah kalplerde olanı bilir."
Âl-i İmrân Suresi 154. Ayet
Âl-i İmrân Suresi 154. Ayeti dinlemek ve mealini okumak için tıklayın
Âl-i İmrân Suresi 154. Ayet Tefsiri
📍 "Uhud Savaşı'ndaki bozgunun ardından yüce Allah müslümanları büyük kederlere uğrattıktan sonra, cesaret ve metanetini yitirmeden, eninde sonunda Hz. Peygamber'in zafere kavuşacağına inanan ve onunla birlikte düşmana karşı var gücüyle vuruşan bir gruba hafif bir uyuklama hali vererek dinlenmelerini ve heyecanlarının yatışmasını sağlamıştı."
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"Bunlar, iman edenler ve Allah'ı zikrederek gönülleri huzura kavuşanlardır. Bilesiniz ki gönüller ancak Allah'ı zikrederek huzura kavuşur."
Ra'd Suresi 28. Ayet
Ra'd Suresi 28. Ayeti dinlemek ve mealini okumak için tıklayın
Ra'd Suresi 28. Ayet Tefsiri
📍 "Âyetin bağlamı dikkate alındığı takdirde Allah'ı zikretmekten maksadın Kur'an olduğu düşünülebilir. Zira bir önceki âyette inkârcıların kabul etmedikleri şey Kur'an'dı; buna karşılık müminlerin gönüllerini huzura kavuşturan zikir de yine Kur'an'dır."
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📌 İki cihan server
i Efendimiz (SAV), buyurur. Zikir insanı manevi olarak "Rabbini zikredenle etmeyenin farkı, diriyle ölünün farkı gibidir." diri kılan kuvvetli bir ibadettir.
(Buhârî, Daavat 66)
Efendimiz'in (SAV) hadis-i şeriflerini Riyazü-s Salihin'den okumak için tıklayın
📌 İnsanoğlu çağlar boyunca türlü sıkıntı ve huzursuzluklarla karşılaşır. Gönlün ferahlaması, sükunet ve Allah'ı (CC) anan bir kalbe sahip olmak ise ayeti kerime de belirtildiği gibi yalnızca Allah'ı (CC) zikretmek, O'nu (CC) tesbih etmek ile mümkündür.
Zikir ile ilgili hadisler