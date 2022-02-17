Manevi temizliğin merkezi: Kalp

📌 Kalp kelimesi, birçok ayeti kerime ve hadis-i şerifte geçer. Resulullah (SAV),"Dikkat edin vücudun içinde bir et parçası vardır; o düzelirse bütün vücut düzelir, o bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin, o kalptir!" buyurarak bizlere Allah'ın (CC) istediği hayatı yaşayabilmemiz için kalbimizi terbiye etmemiz gerektiğini vurgular.

(Buhari, Büyu 2; Müslim, Müsakat 107)

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📌 Yaptığımız ameller ile kalbimizi temizlediğimiz, kirlerden arındırdığımız müddetçe vücudumuz, manevi yaşantımız doğru bir yola girer. Fakat kalbin hasta, bozuk olma durumunda insanın tüm amelleri sakıncalı olur. Zamanla Hak yolunda sebat eden kalp, selim bir kalp olur. Bu da içerisinde Allah korkusu ve sevgisi dışında bir şey bulunmayan kalp demektir.

Kur'an-ı Kerim'de geçen ayetlere göre insanların zayıf yönleri