Kur'an-ı Kerim'de geçen ayetlere göre insanların zayıf yönleri

"Biz emaneti göklere, yerküreye ve dağlara teklif ettik, ama onlar bunu yüklenmek istemediler, ondan korktular ve onu insan yüklendi. Kuşkusuz insan çok zalim, çok bilgisizdir. "

(Ahzâb suresi, 72. ayet)

Ahzâb suresi 72. ayetin tefsiri 📕 meali 🔊

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◼ Emanet, insandan çok daha heybetli ve büyük olan dağlara, göklere teklif edilmiş ancak yüceliğinden dolayı onu taşımaya çekindiler. Ancak insan emaneti yüklenerek bu mukaddes sorumluluğun muhatabı olmuştur.

◼ İnsan bu yüce sorumluluğu yüklenecek kabiliyette olsa da bir yandan emanetin farkında değildir. Onu hakkıyla taşıyamaz.

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Emanet nedir?

Emanet, "güvenmek, korku ve endişeden emin olmak" anlamındaki emn kökünden türemiştir. Hainliğin karşıtı olduğu gibi güvenilir olmak manasında da kullanılır. Dini kavram olarak emanete birçok anlam yüklenir. "Tevhid, adalet, okuma-yazma, akıl ve yükümlü olma kabiliyeti" bunlardan bazılarıdır.

İnsanın, akıl ve hür iradeye dayalı yükümlülüğüdür.

Peygamberlerde bulunması gerekli beş nitelikten birisinin "emanet" olması, bu kavramın mana ve önemini açık bir şekilde bizlere ifade eder.