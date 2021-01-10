İnsanı helake götüren haset nedir? Haset hakkında ayet ve hadisler...

➡ Haset, ilk önce bu duyguya sahip olan kişiye zarar verir. Onu mutsuz kılar, zihnen ve bedenen tahribata neden olur. Her daim mutsuz ve huzursuz birine dönüştürür.

Bundan dolayı Hz. Peygamber (sav) şöyle demiştir: "Hasetten sakının. Çünkü ateşin odunu yakıp tükettiği gibi haset de iyi amelleri yakar, bitirir." (Ebu Davud, Edeb, 44; İbn Mace, Zühd, 22)"

➡ Haset eden kimse, şükretmeyi bilmez, Allah'ın ona verdiği nimetlere karşı gözü kördür, kulağı sağırdır. Başkasının elindekilere bakarak kin güder ve en nihayetinde kalbi kararır. Peygamber Efendimiz bu duygunun önceki milletlerin helakine neden olduğunu belirtir. "Önceki ümmetlerin hastalıkları size de bulaştı: Haset ve kin beslemek! İşte bunlar, kökten yok edicidir. Saçı tıraş eder demiyorum, aksine dini kökünden kazıyıp yok eder. Canım elinde olan Allah'a yemin ederim ki iman etmeden cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Birbirinizi sevmenizi sağlayacak şeyi size haber vereyim mi? Aranızda selamı yayın." (Tirmizi, Sıfatü'l-Kıyame, 56)

Peygamberimiz, başına gelen musibetlerde nasıl davranmıştı?