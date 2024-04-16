Çin'den, İran'ın İsrail'e "sınırlı ve nefsi müdafaa" kapsamında karşılık vermesine destek

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Vang, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile telefonda görüştü.

İran'ın Şam'daki diplomatik misyonuna düzenlenen saldırıyı güçlü şekilde kınadığını ve karşı çıktığını, bunu uluslararası hukukun ihlali olarak gördüğünü vurgulayan Vang, İran'ın karşı eyleminin nefsi müdafaa niteliğinde ve sınırlı olacağına yönelik açıklamasını olumlu karşıladıklarını belirtti.

Çin Dışişleri Bakanı, İran'ın kendi egemenliğini korurken durumu bölgeyi kargaşa sürüklemeden ele alacağına inandıklarını dile getirdi.

Orta Doğu'da yükselen gerilimin, Gazze'deki çatışmanın yayılma etkisi olduğuna işaret eden Vang, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2728 sayılı kararının uygulanması ve Gazze'de en kısa sürede ateşkesin sağlanarak savaşa son verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

- "İran'ın nefsi müdafaaya hakkı var"

Vang ile görüşmesinde, İsrail'in İran'ın Suriye'deki diplomatik misyonuna düzenlediği hava saldırısı hakkında ülkesinin pozisyonunu aktaran Abdullahiyan da BMGK'nin saldırıya gereken tepkiyi vermediğini, İran'ın egemenliğine yönelik ihlale karşı nefsi müdafaaya hakkı olduğunu ifade etti.

Abdullahiyan, İran'ın bölgesel durumun hassasiyeti karşısında itidalle hareket edeceğini ve gerilimi daha fazla yükseltmeye niyeti olmadığını vurguladı.

İran'ın Çin'in Gazze'de ateşkese yönelik aktif çabalarını desteklediğini, bölge ülkeleri arasında barışın tesisi ve işbirliğinin güçlendirilmesinden yana olduğunu dile getiren Abdullahiyan, İran-Çin işbirliğini daha fazla geliştirmek için birlikte çalışmaya hazır olduklarını kaydetti.

- İran-İsrail gerilimi

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 İranlı yetkili ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran 13 Nisan'da İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.

İran bazı hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.

İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin İran'ın hava saldırısına karşı "açık ve etkili" şekilde karşılık verme kararı aldığını iddia etmişti.