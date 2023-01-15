İstanbul’da tarih katliamı: Prost’un imar planı

➤ Paris, 1789 yılında tüm dünyada büyük bir değişime kapı olacak ihtilalden önce yuvarlak, etrafı surlarla çevrili yaklaşık beş yüz hektarlık bir alana yayılan entelektüel bir şehirdir.

➤ Kentte kuzey uçtan güneye uca, yaklaşık yarım saat içinde hızlı bir şekilde yürümek mümkündür. Paris'in bu yapısı en azından şehir özelinde ihtilali kolaylaştıran bir unsurdur.