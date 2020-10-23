Fransa’da Müslüman karşıtlığının tezahürü: Kurumsal İslamofobi
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İslam'a ve Müslümanlara yönelik söylemleri ile Müslümanları hedef göstermeye devam ediyor. Tüm Müslümanlara "potansiyel suçlu" muamelesi yapılarak geliştirilen politikalar, camiler dahil Müslümanlara ait kuruluşların kapatılması, "laiklik" adı altında Hz. Muhammed'e hakaret içerikli karikatürlerin yayımlanabileceğinin ve okul derslerinde gösterilebileceğinin savunulması, Macron'un İslamofobi'yi kurumsallaştırma çabasının bir parçası. Tüm bu faşist girişimlere karşın Fransa'da Müslüman nüfus her geçen gün artıyor.
Giriş Tarihi: 23.10.2020
18:40
Güncelleme Tarihi: 23.10.2020
18:46
MACRON MÜSLÜMANLARI HEDEF GÖSTERİYOR
"Radikal İslam", "İslami ayrılıkçı", "terör" gibi tanımlamalar altında Müslümanları hedef gösteren ve tüm Müslümanlara "potansiyel suçlu" muamelesi yapan Macron'un attığı adımlar faşizm boyutuna ulaştı.
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Hükümetin "İslamcı ayrılıkçı" fikirlerle mücadelesine ilişkin bir yasa tasarısı hazırladığını ve 9 Aralık'ta Bakanlar Kurulu'na sunulacağını duyurdu.
FİLİSTİN YANLISI KURULUŞA KAPATMA KARARI
Fransa'da 3 yıl önce gerçekleştirilen terör saldırıları ve 16 Ekim'de bir öğretmenin cesedinin başı kesik halde bulunması sebep gösterilerek, ülkede Müslümanlara yönelik baskı her geçen gün artıyor.
"Sorunun adını koyduk, Müslüman vatandaşlarımızı İslami radikalleşmeden koruyacağız" diyen Macron, Çarşamba günü Filistin mücadelesini destekleyen Şeyh Yasin Topluluğu'nu feshedeceklerini duyurdu.
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SON 3 YILDA CAMİLER DÂHİL 356 YER KAPATILDI
İçişleri Bakanı Gerald Darmanin de Paris'in banliyölerinden Pantin'deki bir caminin kapatılacağını bildirmişti.
Fransa'da Müslümanlara ait 51 dernek ve sivil toplum kuruluşunun devlet tarafından denetleneceğini, bunlardan birkaçının Bakanlar Kurulunun onayı ile kapatılacağını belirten Darmanin, ülkede son 3 yılda
"radikalleştiği" iddiasıyla camiler dâhil 356 yerin kapatıldığını ve 411 yabancının sınır dışı edildiğini aktarmıştı.
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Fransız gazeteci ve aktivist Selma Ajam, Fransa'da Müslümanların içinde bulunduğu durumu geçtiğimiz gün A Haber'e anlattı. Fransa'nın iki yüzlü bir tavır sergilediğini bildiren Ajam, Fransa'da başörtüsüyle çalışmaya izin verilmediğini kaydederek Türkiye'nin daha özgür bir ülke olduğunu kaydetti. Röportajın tamamı için tıklayın.
‘HELAL GIDA REYONUNDAN RAHATSIZ OLUYORUM’
Marketlerde helal gıda ürünlerine özel reyonların bulunmasının kendisini şoke ettiğini ve bundan rahatsız olduğunu söyleyen Darmanin,
"marketlerde sadece helal gıda ürünlerinin bulunduğu reyonların bulunmaması" gerektiğini söyledi.
Darmanin,
"Cemaatçilik böyle başlıyor. Kapitalizmin de bunda bir sorumluluğu bulunuyor" dedi.
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‘LAİKLİK’ KILIFI ALTINDA MÜSLÜMAN DÜŞMANLIĞI
Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, ülkedeki ilkokul, kolej ve liselerin tamamında
"laiklik haftası" düzenlenmesini önerdi. Hidalgo, "Bölünmez, laik, demokratik ve sosyal cumhuriyetimizi savunmak zorundayız" ifadeleriyle Macron'un politikasına destek verdi.
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Fransa'da daha önce de "Okul gezileri sırasında velilerin başörtüsü kullanmalarına izin verilmemesi gerektiği" gündeme gelmişti.