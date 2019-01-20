Terör döneminin ölüm makinesi: Giyotin
Giyotin, 1789 gerçekleştirilen Fransız Devrimi ile tarih sahnesine adını kazıdı. Avrupa'da daha önce benzerleri kullanılsa da, ölüm makinesi Giyotin, o tarihlerde Fransa'daki kaotik ortam ile adeta özdeşleşti. Bundan 225 yıl önce, Fransa Meclisi'nden geçen bir kararla,
"özgürlük, eşitlik ve kardeşlik" düsturları ile yola çıkan devrimciler, yalnızca dört yılda "onlar gibi düşünmeyen" 15 bin kişinin Giyotinle idamına sebep oldular. Onlardan biri de dönemin Fransa kralı 16. Louis'ydi.
Giriş Tarihi: 16.10.2018
11:42
Güncelleme Tarihi: 16.10.2020
18:29
1789 yılında gerçekleşen Fransız İhtilali sonrası, birçok idam gerçekleştirilecekti. Doktor
Joseph-Ignace Guillotin, bu idamlara insancıl bir hüviyet kazandırma amacıyla bir alet geliştirdi ve bunu Fransız hükümetine sundu.
Fransa Milli Meclisi, Doktor Guillotin'in geliştirdiği aletle idamı 20 Mart 1792 tarihinde onayladı. İsmini mucidinden alan
Giyotin, 25 Nisan 1792 tarihinden itibaren kullanılmaya başlandı.
Doktor Guillotin, idamların daha insancıl şartlarda gerçekleşmesi
ve idam mahkûmlarının daha az acı çekmesi umuduyla bu aleti icat etmişti.
Bıçağının ağırlığı 40 kilo civarındaydı. Alet,
kurbanlarının başını gövdesinden yaklaşık 000,5 saniyede ayırıyordu. Bu da onlar için acısız ve ani bir ölüm anlamına geliyordu.
Ancak Doktor Guillotin, icat ettiği aletten ve onun ismiyle anılmaktan daha sonra o kadar pişman oldu ki,
soyadını değiştirme ihtiyacı hissetti.
ÖZGÜRLÜK, EŞİTLİK, KARDEŞLİK?
Fransız İhtilâli'nde, özgürlük, eşitlik, kardeşlik düsturlarıyla yola çıkılmıştı. Ancak, 1789'dan itibaren yaklaşık
dört yıl içinde 15 binden fazla kişinin idamında Giyotin kullanıldı.
Dünya tarihine
"Terör Dönemi" olarak geçen bu dönemde, birçok insan halk meydanlarında idam edildi.
KRAL VE KRALİÇE DAHİ GİYOTİNLE İDAM EDİLDİ
Giyotin ile idam edilenler arasında
Pellettier gibi hırsızlar da; Kraliçe Marie Antoinette ve Kral XVI. Louis gibi asiller de; entelektüeller ve politikacılar da vardı.
Yani neredeyse cumhuriyet karşıtı, hatta cumhuriyet karşıtı olma potansiyeli taşıyan herkes,
meydanlarda kurulan bu makine ile katledildi.
GİYOTİN KARARLARINDAN GİYOTİN SEHPALARINA…
1794 yılına gelindiğinde,
bu dönemin en önemli mimarlarından Maximillian Robespierre de Giyotin'den payına düşeni aldı.
Fransız İhtilali'nin bir numaralı adamı olarak binlerce kişinin idam kararını veren Robespierre, git gide karşı olduğu kraldan farksız birine, bir tirana dönüşmüştü.