Terör döneminin ölüm makinesi: Giyotin

Doktor Guillotin, idamların daha insancıl şartlarda gerçekleşmesi ve idam mahkûmlarının daha az acı çekmesi umuduyla bu aleti icat etmişti.

Bıçağının ağırlığı 40 kilo civarındaydı. Alet, kurbanlarının başını gövdesinden yaklaşık 000,5 saniyede ayırıyordu. Bu da onlar için acısız ve ani bir ölüm anlamına geliyordu.

Ancak Doktor Guillotin, icat ettiği aletten ve onun ismiyle anılmaktan daha sonra o kadar pişman oldu ki, soyadını değiştirme ihtiyacı hissetti.