Dijital Çağda Mahremiyet Algısının Dönüşümü

1 /11 Dijital Mahremiyet: İnternetin Her Tıklaması Kişisel Alanı Yeniden Çiziyor















◼ Dijital mahremiyet, bireyin sanal evrende bıraktığı ayak izleri üzerindeki özerkliğini ifade eder. İnternet ortamında gerçekleştirdiğimiz her tıklama, gönderdiğimiz her mesaj ve paylaştığımız her konum bilgisi, kişisel alanımızın sınırlarını yeniden çizer. Bilgi teknolojilerinin baş döndürücü bir hızla ilerlediği günümüzde mahremiyet, bireyin kendi yaşamı üzerindeki karar verme yetkisini ve özgürlüğünü koruma mücadelesidir.

◼ İnternetin gündelik hayatın ayrılmaz bir parçası haline gelmesi, mahremiyet konusunu teorik bir tartışma olmaktan çıkarıp doğrudan toplumsal bir meseleye dönüştürmüştür. Sanal aleme erişimin bu kadar kolaylaşması, bireysel verilerin üçüncü şahıslar veya kurumlar tarafından işlenmesini ve takibini sıradan bir durum haline getirmiştir. Ancak bu yaygın kullanıma rağmen, dijital evrende bırakılan izlerin doğurabileceği tehlikelere dair toplumsal bilinç henüz olgunlaşmamıştır.

Kodlanmış Kötülük Dijital Kibir