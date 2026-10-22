Kodlanmış Kötülük Dijital Kibir
İsmihan Şimşek, Kodlanmış Kötülük Dijital Kibir'de dijitalleşmenin ve küresel sermayenin kutsal, ahlak ve hakikat üzerindeki dönüştürücü gücünü irdeliyor. Bu kitap, kendi ritüelleri ve vaatleriyle adeta 'yeni bir din' inşa eden dijitalizm karşısında; ilmin yerini alan enformasyon çöplüğünü, görünürlük arzusunu ve insanlığın anlam krizini yeniden düşündürüyor.
◼ "İnsanoğlu bilgi sahibi olamadığı şeylerin üzerinde hakimiyet de kuramıyor. Hakimiyet kuramadığında ise iman etmenin güvenli sahasında değilse, şüphe ve bilinmezlik içinde kıvranıp duruyor. Tüm insanlık tarihinin özeti, aslında insanın yaratıcısıyla girdiği bu çatışma üzerinden ilerliyor. Dijitalizm, Allah'ın her yerde oluşunun, her şeye hükmedişinin, kaza ve kadere yön verişinin bir alternatifi olarak her şeyi gören ama kendisi görünmeyen mikroçiplerin onun yerine bakması, hükmetmesi ve yön vermesiyle kendi dinini ortaya koyuyor."
İsmihan Şimşek
◼ "Dijitalleşme, daha önce tecrübe etmediğimiz bir hız ve biçimde hayatımızın bütün alanlarında büyük bir değişim gerçekleştiriyor. Yapılan hesaplamalara göre tarih boyunca üretilen bilgiden milyonlarca kat fazlası bugün internette dolaşıyor fakat bilgiye dair algımız da dönüşüyor. Artık nitelikli ve derinlikli bilginin yerini yüzeysel, oportünist bilgi edinme biçimi aldı, yani ilmin yerine malumatın, enformasyonun geçtiği bir çöplükle baş başayız."
İsmihan Şimşek
◼ "Gerçekliğin farkına varmamız imkânsızlaşıyor çünkü imajlar gerçekliğe vekâlet eden bir gerçeklik meydana getirirler, yani gerçeğin kendisi yoktur, "sanalı" vardır. Bu vekâlet ile belki ihtiyaçlar giderilir, amaca ulaşılır ama hepsi sadece "-mış gibi" kıvamında kalır. Oluyormuş gibidir ama biz onu oldu zannederiz. Mesela bir bilgisayar oyununda son model lüks bir arabada hız yaparız, bundan zevk de alırız, hatta sanal gerçeklik gözlükleriyle bunu gerçekten hissedebiliriz, bir de giyilebilir teknolojiler eklenirse hissedişimiz daha da ar tar. AVM'lerdeki oyun alanlarında bunu deneyimleyebileceğiniz kapsüller buna güzel bir örnek ama bu hiçbir zaman o deneyimin hakikatinin yerini alamaz. Gündelik hayatımızla ilgili böyle birçok örnek verebiliriz."
İsmihan Şimşek
◼ "Dijitalizm gösteri çağının zirvesini yaşatıyor insanlığa. Artık eylemlerimiz değil, onları nasıl gösterdiğimiz, sunduğumuz önemli. Eylemde bulunmak yerine akan hayatın pasif izleyicileri konumundayız. Bu yüzden herhangi bir şeyin gerçeğini yaşamak yerine oturduğumuz yerden onun temsili ile idare ediyoruz. Spor yerine e-spor, sokakta oyun oynamak yerine online oyunlar, pazara çıkmak yerine online alışveriş… Bu eylemsizliğin bir kısmı da gösteri isteğimizden kaynaklanıyor çünkü önemli olan yapmış olmak değil, yaptığımızı başkalarının görmesini sağlamak."
İsmihan Şimşek