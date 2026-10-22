Kodlanmış Kötülük Dijital Kibir

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◼ "Gerçekliğin farkına varmamız imkânsızlaşıyor çünkü imajlar gerçekliğe vekâlet eden bir gerçeklik meydana getirirler, yani gerçeğin kendisi yoktur, "sanalı" vardır. Bu vekâlet ile belki ihtiyaçlar giderilir, amaca ulaşılır ama hepsi sadece "-mış gibi" kıvamında kalır. Oluyormuş gibidir ama biz onu oldu zannederiz. Mesela bir bilgisayar oyununda son model lüks bir arabada hız yaparız, bundan zevk de alırız, hatta sanal gerçeklik gözlükleriyle bunu gerçekten hissedebiliriz, bir de giyilebilir teknolojiler eklenirse hissedişimiz daha da ar tar. AVM'lerdeki oyun alanlarında bunu deneyimleyebileceğiniz kapsüller buna güzel bir örnek ama bu hiçbir zaman o deneyimin hakikatinin yerini alamaz. Gündelik hayatımızla ilgili böyle birçok örnek verebiliriz."

İsmihan Şimşek