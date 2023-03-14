İslam'ın diğer dinlerle ilişkisi

Din nedir?

➤ Din kelimesi akademik olarak "hesap, taat, kulluk, mükâfat veya ceza olarak amellerin karşılığı" gibi anlamlar taşır. İtaat edenle itaat edilen arasındaki ilişkiyi ifade eden din kelimesi, yüce Yaratıcı'nın kullarını, sorumluluklarını yerine getirmeye çağırdığı ilahi mesajdır.

➤ Bu ilahi mesaja kulak verip, hükümleri yerine getirenler selamete, korkuyla ümit arasında çarpan bir kalple itaat ve emre bağlanır. Akıl sahiplerini kendi iradeleriyle iyiliğe yönlendiren din, onların seçme özgürlüklerini saadetleri istikametinde düzenleyen ilahi kanundur.