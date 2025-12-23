İnsanlığın Hafızası Kayıt Altında: Gazze Soykırımı Dijital Arşive Dönüştü

◾ 7 Ekim 2023 tarihinde başlayan ve iki yılı aşkın bir süre devam eden, tüm antlaşmalara rağmen hala devam Gazze soykırımı, insanlık adına kara bir leke. Siyonistler bir halkı sahip oldukları topraklarından sürmek ve yok etmek amacıyla dünyanın gözü önünde büyük bir soykırım gerçekleştirdi.

◾ Bu soykırımı belgelemek, sonraki kuşaklara aktarmak ve vicdan sahiplerine ulaştırmak amacıla pek çok sivil toplum kuruluşunun emsalsiz katkıları ve resmi kaynaklardan alınan bilgilerle birlikte Gazze-Büyük Utanç Dijital Hafıza Platformu oluşturuldu.

PLATFORMA ERİŞMEK İÇİN TIKLAYIN

◾ Büyük bir ortak çalışmanın emeği olan platform, Gazze'de gerçekleşen vahşi soykırım ve insanlık dışı tavırları kanıt niteliği taşıyan belgelerle kamuoyuna aktarılması prensibi üzerine inşa edildi.

◾ Gazze'ye yönelik gerçekleştirilen saldırıların 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren gün gün kayıt altına alındığı platform, bunun yanında fotoğraf ve video arşivi ile de öne çıkmakta.

PLATFORMA ERİŞMEK İÇİN TIKLAYIN

◾ "Gazze'deki insanlık dramına sessiz kalmayın!", "Unutmayacağız. Unutturmayacağız." mottoları ile yola çıkan platform, siyonistlerin savaş suçları ve soykırımına karşı yükselen küresel sesi tek bir alanda bir araya getirmekte.

◾ Dijital platform, Gazze'de yaşanan zulmü dünya kamuoyuna duyurarak uluslararası farkındalığı artırmak, dikkat çekmek ve hadiseyi sıradanlaştırmanın önüne geçmeye çalışmakta.

PLATFORMA ERİŞMEK İÇİN TIKLAYIN

◾ Platform sadece Türkçe olarak değil aynı zamanda İngilizce ve Arapça dillerinde de hizmet vererek uluslararası farkındalığı yüksek bir proje olarak dikkat çekmekte.

◾ Çok dilli yaklaşım, dünyanın dört bir yanındaki ziyaretçilerin Gazze'deki durumu daha iyi anlamalarına ve siyonistlerin insanlık dışı eylemleri hakkında bilinçlenmelerine olanak tanımakta.

PLATFORMA ERİŞMEK İÇİN TIKLAYIN

◾ Platformda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere çeşitli ülkelerin cumhurbaşkanları, devlet başkanları, bakanları, uluslararası kuruluş temsilcileri, siyasetçiler ve gazetecilerin siyonistlerin Gazze'deki eylemlerine ilişkin güçlü tepkilerini içeren videolar bulunmakta. Bu videolar, siyonistlerin uluslararası hukuku hiçe sayan eylemlerini gözler önüne sererek, küresel vicdanı harekete geçirmeyi amaçlamakta.

PLATFORMA ERİŞMEK İÇİN TIKLAYIN

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.

Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.