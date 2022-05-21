Sultan II. Abdülhamid'in saklı mirası
Osmanlı Devleti'nin son büyük Sultanı II. Abdülhamid bilhassa eğitim ve ilim meselelerine bilhassa değer verdi. Bu şekilde İmparatorluğun ömrünü uzatan Ulu Hakan, Osmanlı coğrafyasının dört bir yanını kültür hazineleri ile donattı. Bu maksad ile 19. asırda Lübnan'da inşa edilen Hamidiye Mektebi vge içerisinde bulunan kıymetli kütüphane bugün maalesef yok olma tehlikesi ile karşı karşıya.
Giriş Tarihi: 21.05.2022
21:47
Güncelleme Tarihi: 21.05.2022
21:49
📌 Osmanlı padişahlarından
Sultan II. Abdülhamid Han'ın Lübnan'da yaptırdığı Hamidiye Okulu ve içindeki kütüphaneye hediye ettiği Osmanlı Türkçesi, Arapça ve Farsça kitaplar ilgisizlikten yok olma tehdidi altında.
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Hamidiye Okulu, Lübnan'ın kuzeyindeki Akkar vilayetine bağlı Meşha beldesinde 1891'de inşa edildi. Aynı zamanda okulun içinde ve civarında kütüphane, cami ve hamam da yaptırıldı.
Sultan II. Abdülhamid'in politikası: İttihad-ı İslam
📌 Okulun bitişiğinde altında akarsu bulunan
Osmanlı eseri caminin tarihi mimarisi, zaman içinde yapılan beton eklemelerle zarara uğramış durumda. Okulun karşısında yaptırılan Türk hamamından ise eser kalmamış.
📌 Bu durum bize Osmanlı sonrası Orta Doğu Devletleri hakkında ciddi bir
nakıslık olduğu izlenimi veriyor.
Tarih sahnesinde 'Ulu Hakan': Sultan Abdülhamid
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Sultan II. Abdülhamid Han'ın, Trablusşam bölgesi kanaat önderlerinden Şeyh Abdulfettah ez-Zubi'nin taleplerine icabetle yaptırdığı Hamidiye Okulu, Suriye sınırında yer alan Akkar bölgesinde uzun yıllar boyunca bir eğitim merkezi olarak kullanıldı.
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Beyaz kireç taşıyla Osmanlı mimarisine uygun kemerler taşıyan Hamidiye Okulu, geniş ana girişi bulunan avluyu çevreleyen sınıfların oluşturduğu tarihi bir bina olarak zamana dirense de bugün yeniden tadilata ihtiyaç duyuyor.
Sultan Abdülhamid'in desteği ile inşa edilen cami: Teze
📌 Hamidiye Okulu'nu Osmanlı Devleti'nin
Lübnan'a ve bölgeye kazandırdığı diğer okullardan ayıran özelliği, üç binden fazla kitapla donatılan zengin bir kütüphaneyi içinde bulundurmasıydı.
📌 Sultan II. Abdülhamid Han'ın hediyesi olarak Hamidiye Okulu Kütüphanesi'ne yerleştirilen
binlerce kitap, Osmanlı tuğrasının işlendiği ciltlerle kaplanmıştı.
Sultan Abdülhamid'in "öz hemşerim" dediği muhafızları: Ertuğrul Süvari Alayı
📌 Osmanlı Türkçesinin yanı sıra
Arapça ve Farsça dillerinden hadis, tefsir, fıkıh ve diğer birçok alandan çeşitli eserlerin oluşturduğu Abdülhamid Han'ın hediyesi Hamidiye Okulu Kütüphanesi, günümüze kadar varlığını korumuş olsa da zamanla azalan binlerce kitaptan birkaç yüz tanesi ancak korunabilmiş.
📌 İlgisizlikten yıkılmaya yüz tutmuş
Hamidiye Okulu'ndaki bir odada bulunan kütüphanenin değerli eserleri olan birkaç yüz kitap da rutubetli ortamda günden güne yok olma tehdidi altında kaderine terk edilmiş durumda.
Sultan II. Abdülhamid'in Türkçeye tercüme ettirdiği eserler