Sultan II. Abdülhamid'in politikası: İttihad-ı İslam

İttihâd-ı İslam, kavram olarak ilk defa Namık Kemal tarafından 1869'da kullanıldı. Batı literatüründeki karşılığı olan "Panislamizm" tabiri ise ilk kez 1875'te dile getirildi.

Batı dünyası bu kavramı, daha çok olumsuz anlamda ve Müslümanlar arasında Batı'ya karşı organize edilen tehlikeli bir askerî teşkilatlanma olarak sundu.