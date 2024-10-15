Hayalet bir şehir: Gazze

◾ İşgalcilerin insanlıktan nasibini almayan saldırılarından en çok çocuklar etkilendi. Öyle ki 171 bebek yaşama sansı bulamadan vefat etti. 1 yaşını doldurmadan cennete göçen bebek sayısı ise 710.

◾ En az 26 bin çocuk anne yahut babasını kaybetti. Ayrıca hastanelerde ortaya çıkarılan toplu mezarlarda en çok çocuk naaşlarına rastlandı.