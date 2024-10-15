Hayalet bir şehir: Gazze

İşgalci İsrail 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze'ye yönelik katliamını sürdürüyor. Sağlık kuruluşları, okullar, çadır kentler, konutlar ve kamu merkezlerini kasıtlı olarak vuran işgalciler, Filistinlileri geri dönülmez bir şekilde Gazze'den sürmenin peşindeler. Gazze Medya Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre 3650 katliamın yaşandığı Gazze toprakları her geçen gün daha da kullanılamaz hale geliyor. Gazze'deki hak mahrumiyetlerini, sağlık ekskliklerini, yok edilen aileleri, eğitim yoksunluğunu ve yok edilen altyapıyı araştırdık.