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Hayalet bir şehir: Gazze

İşgalci İsrail 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze'ye yönelik katliamını sürdürüyor. Sağlık kuruluşları, okullar, çadır kentler, konutlar ve kamu merkezlerini kasıtlı olarak vuran işgalciler, Filistinlileri geri dönülmez bir şekilde Gazze'den sürmenin peşindeler. Gazze Medya Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre 3650 katliamın yaşandığı Gazze toprakları her geçen gün daha da kullanılamaz hale geliyor. Gazze'deki hak mahrumiyetlerini, sağlık ekskliklerini, yok edilen aileleri, eğitim yoksunluğunu ve yok edilen altyapıyı araştırdık.

Giriş Tarihi: 15.10.2024 15:03 Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 15:25
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◾ İşgalci İsrail 1 yılı aşkın süredir Gazze'de geniş çaplı bir soykırım gerçekleştiriyor. Gazze Medya Ofisi'nin verdiği rakamlara göre bu süre içinde 3650 katliam işlendi.

◾ Bu katliamlarda tespit edilebildiği kadarıyla 17 binden fazla çocuk, 12 binden fazla kadın şehit oldu. Gerçek vefat sayısı ise hala tam olarak tespit edilebilmiş değil.

GAZZE SOYKIRIMI'NDA ÖNE ÇIKAN 11 KATLİAM

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◾ İşgalcilerin insanlıktan nasibini almayan saldırılarından en çok çocuklar etkilendi. Öyle ki 171 bebek yaşama sansı bulamadan vefat etti. 1 yaşını doldurmadan cennete göçen bebek sayısı ise 710.

◾ En az 26 bin çocuk anne yahut babasını kaybetti. Ayrıca hastanelerde ortaya çıkarılan toplu mezarlarda en çok çocuk naaşlarına rastlandı.

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Gazze Şeridi'ni hayata bağlayan sınır kapıları İsrail kontrolünde ve haftalardır kapalı. Bu, işgalcilerin Gazze'ye yönelik uyguladıkları ağır ablukanın bir ayağı.

◾ İsrail, hayatta kalan Filistinlilere karşı açlık, yetersiz beslenme ve ilaç eksikliğini kullandı. Gazze'de yüz binlerce insan en temel haklarından mahrum kaldı.

GAZZE'DE KAYNAK VE ÇEVRE KRİZİ

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Gazze'de meydana gelen yoksunluk ortaya çok acı bir tablo çıkardı. 1500 çocuk yetersiz beslenme nedeniyle ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. 71 bin 338 kişi sürekli yerinden edilme ve göç nedeniyle hepatite, 1 milyon 737 bin 524 kişi de çeşitli salgın hastalıklara yakalandı.

10 bin kanser hastası Gazze'de tedavi imkanı olmaması nedeniyle her an ölüm riskiyle karşı karşıya. Saldırılarda yaralanan 12 bin Filistinli ile 3 bin hastanın ise Gazze dışında tedavi görmesi gerekiyor.

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Sağlık kuruluşları hedef alındı
Sağlık kuruluşları hedef alındı

◾ İşgalcilerin Gazze'de en çok hedef aldığı yapı gruplarından birisi de hastaneler oldu. Sağlık çalışanlarının da şehit olmasıyla beraber yaralı Filistinliler, İsrail ordusu tarafından canice ölüme terk edildi.

Vahşi saldırılar sebebiyle 34 hastane ile 80 sağlık merkezi hizmet dışı kaldı, 162 sağlık kuruluşu zarar gördü, 131 ambulans da kullanılamaz hale geldi. 986 sağlıkçı şehit oldu, 310 sağlıkçı ise alıkonuldu. İsrail hapishanelerinde işkence sebebiyle Gazze'nin en meşhur ortopedi cerrahlarından Adnan el-Burş ile kadın doğum uzmanı İyad er-Rantisi şehit oldu.

SİSTEMATİK İŞKENCE İSRAİL HAPİSHANELERİ

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