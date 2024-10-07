Sistematik işkence İsrail hapishaneleri
Tam br yıldır devam eden işgalci saldırıları Gazze'yi adeta hayalet bir şehre çevirdi. Geçen süreçte 40 binden fazla Filistinli şehit olurken binlerce yaralı mevcut. Ayrıca işgalciler Gazze'de alıkoydukları binlerce Filistinliyi de hapishanelerde tutuyor. Filistinliler İsrail hapishanelerinde işkence, cinsel saldırı, aç bırakılma gibi çeşitli insan hakları ihlallerine maruz kalmakta.
Giriş Tarihi: 07.10.2024
10:14
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024
10:17
İşkence Kampları
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B'Tselem'in, ağustos ayında yayımladığı raporda İsrail hapishaneleri için, "İsrail hapishanelerinde kalan Filistinlilerin ifadeleri, hem sivil hem askeri 12'den fazla cezaevinin, amacı insanlara kötü muamele etmek olan bir kampa dönüştürüldüğü hızlı bir operasyonun sonuçlarını ortaya koyuyor. Bir işkence kampı işlevi gören bu yerlere bir kez giren herkes en şiddetli acıyı, kasıtlı ve bitmeyen eziyeti çekmeye mahkum oluyor." ifadeleri kullanıldı.
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başlıklı raporda, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı "Cehenneme hoş geldiniz: İsrail hapishaneleri işkence kampları ağına dönüştü" 7 Ekim 2023'ten önce İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin sayısının 5 bin 192 olduğu, Temmuz 2024'ten itibaren hapishaneler ve gözaltı merkezlerindeki Filistinlilerin sayısının ise neredeyse 2 katına çıkarak 9 bin 623'e ulaştığı vurgulandı.
◾ Alıkonulan
Filistinlilerden 4 bin 781'inin yargılama ve herhangi suçlama olmadan, "idari tutukluluk" kapsamında cezaevinde tutulduğuna dikkat çekildi. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde alıkoyduğu Filistinlilerin sayısına ilişkin resmi bir bilgi bulunmazken, İsrail basını Gazze'de en az 4 bin 500 Filistinlinin alıkonduğunu belirtiyor.
İnsanlık onurunun öldüğü yer Sde Teiman
◾ İsrail ordusunun
Gazze Şeridi'nde alıkoyduğu Filistinlilere yönelik cinsel istismar ve işkence başta olmak üzere insanlık dışı suçların işlendiği tespit edilen Sde Teiman, Filistinlilerin en ağır muamele gördüğü gözaltı merkezlerinden sayılıyor. "İsrail'in Guantanamosu" olarak adlandırılan Negev Çölü'ndek i Sde Teiman Gözaltı Merkezi'nde, Filistinlilere fiziki ve psikolojik ihlallerin yapıldığı İsrail merkezli insan hakları kuruluşu "Sivil Haklar Derneği" raporunda yer aldı.
◾ Raporda, Sde Teiman'da
"anestezi kullanılmadan ameliyat yapıldığı, alıkonulanların acı verecek şekilde ellerinden kelepçelendiği, uzun süre gözleri bağlı bırakıldığı, şiddet ve tıbbi ihmal uygulandığı" vurgulandı. Sde Teiman'da Filistinli bir esire tecavüz ettikleri suçlamasıyla 10 İsrail askeri gözaltına alındı ve bu durum Tel Aviv yönetimine yönelik bölgesel ve uluslararası düzeyde sert eleştirilere yol açtı.
◾ Askerlerin gözaltına alınmasına karşı
çıkan aşırılık yanlısı sağcı İsrailliler ise Sde Teiman ile gözaltına alınan askerlerin götürüldüğü askeri mahkemenin bulunduğu Beit Lid üssüne zorla girerek baskın düzenledi ve olaylar çıktı. Askeri üslere baskın düzenleyenler arasında İsrail'in aşırı sağcı Miras Bakanı Amichay Eliyahu, iktidardaki Likud Partisi'nden milletvekili Nissim Vaturi ve Dini Siyonizm Partisi'nden Zvi Sukkot bulunuyordu.
◾ Söz konusu İsrail askerleri,
13 Ağustos'ta herhangi bir iddianame olmadan soruşturmaya tabi tutulup ev hapsine alındılar. İsrailli insan hakları kuruluşları, bu adımı askerlerin ve ordu komutanlarının cezadan kurtulmasını sağlaya bir yaklaşım olarak değerlendirdi.
◾ İsrailli
insan hakları aktivistleri de Filistinlilere karşı "işkence yapıldığı şüpheleri" olarak tanımladıkları durumun soruşturulması talebinde bulundu ve bunun Tel Aviv yönetimine Uluslararası Adalet Divanı'na (UAD) kadar ulaşabilecek küresel bir zarar verebileceği uyarısında bulundu.
◾ Bu arada,
UAD Başsavcısı Kerim Han, 20 Mayıs'ta, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Gallant hakkında "yakalama kararı" başvurusunda bulunduğunu bildirdi.
İsrail hapishanelerindeki 48 Filistinlinin ölümü
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Haaretz gazetesinde 29 Temmuz'da yayınlanan haberde, İsrail ordusunun, İsrail hapishanelerinde 48 Filistinlinin hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma yürüttüğü aktarıldı. Bu kişilerin çoğunun Gazze'de alıkonulduğu ve 36'sının ise Sde Teiman'da hayatını kaybettiği belirtildi.
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İsrail Yüksek Mahkemesi, 18 Eylül'de insan hakları kuruluşlarının gözaltı merkezinde ihlaller yaşandığını kanıtlamasına rağmen Sde Teiman'ın kapatılması talebini reddetti. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, 30 Haziran'da, İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinlilere "su ve yiyecek vermek yerinde kafalarından vurarak idam etme" çağrısında bulundu.
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Ben-Gvir, 8 Temmuz'da, gözaltı merkezinin alıkonulan Filistinlilerle "aşırı kalabalık olmasının iyi bir şey olduğunu" iddia ederek Sde Teiman'ın açık kalması için baskı yaptı. Aşırı sağcı söylemlerini artıran Ben-Gvir, 12 Eylül'de de İsrail'in Gazze'de başlattığı soykırımda alıkonulan Filistinlilerin sayısının iki katına çıkarılması adına 5 bin yeni gözaltı merkezi inşa etmek için ek bütçe talebinde bulundu.