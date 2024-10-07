Sistematik işkence İsrail hapishaneleri

İşkence Kampları

◾ B'Tselem'in, ağustos ayında yayımladığı raporda İsrail hapishaneleri için, "İsrail hapishanelerinde kalan Filistinlilerin ifadeleri, hem sivil hem askeri 12'den fazla cezaevinin, amacı insanlara kötü muamele etmek olan bir kampa dönüştürüldüğü hızlı bir operasyonun sonuçlarını ortaya koyuyor. Bir işkence kampı işlevi gören bu yerlere bir kez giren herkes en şiddetli acıyı, kasıtlı ve bitmeyen eziyeti çekmeye mahkum oluyor." ifadeleri kullanıldı.

◾ "Cehenneme hoş geldiniz: İsrail hapishaneleri işkence kampları ağına dönüştü" başlıklı raporda, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten önce İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin sayısının 5 bin 192 olduğu, Temmuz 2024'ten itibaren hapishaneler ve gözaltı merkezlerindeki Filistinlilerin sayısının ise neredeyse 2 katına çıkarak 9 bin 623'e ulaştığı vurgulandı.

◾ Alıkonulan Filistinlilerden 4 bin 781'inin yargılama ve herhangi suçlama olmadan, "idari tutukluluk" kapsamında cezaevinde tutulduğuna dikkat çekildi. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde alıkoyduğu Filistinlilerin sayısına ilişkin resmi bir bilgi bulunmazken, İsrail basını Gazze'de en az 4 bin 500 Filistinlinin alıkonduğunu belirtiyor.