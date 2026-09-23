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Osmanlı’nın kayıp eseri: Sarraf İskender Paşa Mescidi

Yayınlanma Tarihi: 23.09.2026 15:53

Kur'an-ı Kerim'de namazın emredilmesinin hemen ardından cami ve mescitler adeta İslam'ın simgesi olarak tezahür eder. Müslümanların hayatını idame ettiği coğrafyalarda bu ibadethanelerin oldukça yaygın bir şekilde inşa edildiği görülür. Bilhassa Osmanlı Devleti, cami mimarisine hat safhada önem verir. Görenleri büyüleyen eserlere imza atsa da ne yazık ki bu süreçte birtakım yapıların yalnızca ismi günümüze ulaşır. Sarraf İskender Paşa Mescidi de bugün sadece adını bildiğimiz bir mescit olarak kayıtlarda yer alır.

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Camilerin tarihi süreci
Camilerin tarihi süreci

◾ Müslümanların ibadetlerini ifa etmek amacıyla inşa ettiği cami ve mescitler, hak din İslam'da oldukça değer verilen yapılardır. Vahyin Yüce Peygamberimiz Muhammed'e (sav) inmeye başladığı ilk günlerden itibaren inananlar Resulullah'ın (sav) çevresinde düzenli aralıklarla bir araya gelir. Namazın farz kılınması ile birlikte bu meclislerde cemaat halinde namaz kılınır.

◾ Başlangıçta gizlice yerine getirilen bu ibadet, ilerleyen süreçte halka açık ortamlarda da icra edilir. Ancak Mekke döneminde henüz mescit veya cami olarak nitelendirilecek bir yapıya rastlanmaz. İslam'ın ilk mescidi Efendimiz'in (sav) Medine'ye hicreti esnasında konakladığı Kuba'da inşa edilir.

İslam tarihinin ilk mescidi; Kuba Mescidi

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İslam’da cami ve mescitlerin önemi
İslam’da cami ve mescitlerin önemi

◾ İslam dininde mescit ve camiler Müslümanlar için o denli önem taşır ki inşası hadis ve ayetlerde tavsiye edilir, bu hususta görev alan kimseler övülür. Aşağıda bulunan ayet ve hadislerde bu durum aşikârdır:

"Kim Allah için bir ev inşâ ederse (mescid yaparsa) Allah da cennette onun için bir ev yapar." (Müslim, Zühd, 44)

"Allah'ın mescitlerini sadece Allah'a ve âhiret gününe inanan, namaz kılan, zekât veren ve ancak Allah'tan korkan kimseler tamir ederler. İşte onlar doğru yolda olanlardır." (Tevbe, 9/18)

Camilerin önemi hakkında ayet ve hadisler

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İstanbul’un cami ve mescitleri
İstanbul’un cami ve mescitleri

◾ Dünya üzerinde İslam'ın somut bir şekilde yaşanıp yaşatıldığı ülkelerin başında Türkiye gelir. İslam'da cami ve mescitlerin öneminden dolayı Müslümanların edinmiş olduğu hassasiyet, İslam beldelerinde cami merkezli şehir yapılanmalarına yol açar.

◾ İstanbul, cami etrafında imar edilen şehirlerdendir. Bulundurduğu cami sayısı bakımından Türkiye'nin en önde gelen şehridir. Tarih boyunca da cami ve mescit mimarisinin en güzel örneklerine ev sahipliği yapmıştır.

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Fatih ve camileri
Fatih ve camileri

◾ Köklü bir tarihe sahip Fatih, İstanbul'un camileri denince ilk akla gelen ilçedir. Hemen her sokağında muhteşem yapılarıyla ziyaretçilerini karşılayan ilçe, dünyaca ünlü birçok camiyi sınırları içinde barındırır.

◾ İstanbul'un orijinalliğini koruyan en eski selatin camisi Beyazid Camii, devasa külliyesiyle Fatih Camii, tüm ihtişamıyla gözleri kamaştıran Süleymaniye Camii bunlardan birkaçıdır. Ancak ne yazık ki Fatih'te günümüze ulaşamamış birçok cami mevcuttur.

Londra'daki kayıp Osmanlı Camii

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Bab-ı Ali Caddesi’nde kayıp bir mescit
Bab-ı Ali Caddesi’nde kayıp bir mescit

◾ Bugün yayıncılığın merkezi sayılan Cağaloğlu'nda bulunan Bab-ı Ali Caddesi, adını Osmanlı Dönemi'nde sadrazamların ikamet ettiği Bab-ı Ali Sarayı'ndan alır. Bab-ı Ali, yüce kapı anlamına gelen bir tamlamadır.

◾ Bab-ı Ali Caddesi üzerinde bulunan Cezeri Kasım Paşa Cami'nin yakınında günümüze ulaşamayan bir mescit olduğu rivayet edilir. Sarraf İskender Mescidi veya Mehmed Ağa Mescidi isimleriyle kayıtlara geçen bu cami hakkında pek fazla bilgiye rastlanmaz.

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