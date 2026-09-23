Osmanlı’nın kayıp eseri: Sarraf İskender Paşa Mescidi

2 /9 İslam’da cami ve mescitlerin önemi















◾ İslam dininde mescit ve camiler Müslümanlar için o denli önem taşır ki inşası hadis ve ayetlerde tavsiye edilir, bu hususta görev alan kimseler övülür. Aşağıda bulunan ayet ve hadislerde bu durum aşikârdır:

"Kim Allah için bir ev inşâ ederse (mescid yaparsa) Allah da cennette onun için bir ev yapar." (Müslim, Zühd, 44)

"Allah'ın mescitlerini sadece Allah'a ve âhiret gününe inanan, namaz kılan, zekât veren ve ancak Allah'tan korkan kimseler tamir ederler. İşte onlar doğru yolda olanlardır." (Tevbe, 9/18)

Camilerin önemi hakkında ayet ve hadisler