Londra'daki kayıp Osmanlı Cami
Ecdadımızın birbirinden muteber eserleri yalnız Anadolu topraklarında değil İslam'ın yayıldığı ve yankısının duyulduğu her noktaya ulaşmıştır. Bunlardan birini, Büyük Britanya'nın kozmopolit kenti olan Londra teşkil etmektedir. Sultan Abdülaziz'in 47 gün süren Avrupa seyahatinin en büyük kazancı Regent's Park civarına inşa ettirdiği cami olur...
MAZLUM OSMANLI PADİŞAHI: SULTAN ABDÜLAZİZ
◾ Osmanlı tahtının varislerinden biri olan Abdülaziz, küçük yaştan itibaren eğitimine önem verilmiş ve bu anlamda yetiştirilmiş bir şehzadedir. Abdülaziz Han; II. Mahmud'un oğlu, Sultan Abdülmecid'in kardeşidir. Annesi, Osmanlı döneminin güçlü kadınlarından Pertevniyal Valide Sultan'dır.
◾ 1830 senesinde 7 Şubat gecesinde, İstanbul'da dünyaya gelir. Sultan Abdülaziz, abisi Abdülmecid'in vefatından sonra 31 yaşındayken tahta geçer ve tam 15 yıllık bir saltanat sürer.
Pertevniyal Valide Sultan kimdir?
Pertevniyal Valide Sultan, II. Mahmut'un eşi ve Sultan Abdülaziz'in annesidir.
SULTAN ABDÜLAZİZ'İN AVRUPA SEYAHATİNİN İLK AYAĞI: FRANSA
◾ Osmanlı sultanları, seferler haricinde Avrupa seyahatlerine çıkmayı tercih etmemişlerdir. Fakat bu durum Sultan Abdülaziz'in 1867 yılında Fransa'ya gitmesiyle değişecek ve bir ilk olarak kayıtlara geçecektir.
◾ Fransa Kralı III. Napolyon; Milletlerarası Paris Sergisi'ne dönemin padişahı Abdülaziz Han'ı da davet eder. O, aynı zamanda usta bir ressamdır ve Avrupa'ya giderek bir ilki gerçekleştirecektir.
↪ Osmanlı'nın 32. padişahı Abdülaziz'in, Avrupa'ya bir sefer için değil bir seyehat için gitmesi tarihi bir değeri taşımaktaydı.
III. Napolyon kimdir?
III. Napolyon, 1848-1852 yılları arasında Fransa Cumhurbaşkanlığı yapmış, sonrasında bir darbe ile imparatorluğunu ilan etmiştir. Son Fransa İmparatoru olarak 1870'e kadar hüküm sürmüştür.
YANINDA YEĞENLERİ DE VARDI
◾ İlk defa bir sefer harici yurtdışına çıkacak olmanın tereddütünü yaşayan Sultan Abdülaziz'i ikna etme görevini dönemin önemli Sadrazamı ve Hariciye Nazırı Ali ve Fuat Paşalar üstlenir.
◾ Avrupa gezisine 56 kişilik bir ekip ile yola çıkan padişahın yanında; Sultan'ın veliaht yeğeni Şehzade Murad ve ileride Osmanlı tahtına geçecek olan Şehzade Abdülhamid dahi vardır. Ayrıca İstanbul Şehremini Ömer Faiz Efendi ve mimar ve sanatçı camiasından önemli isimler bu ekibe dahil edilir.
◾ Sultan Abdülaziz'in Avrupa gezisi tam 47 gün sürer. Neredeyse iki aya yakın devam eden seyahate dair Cemal Kutay "47 Gün Sultan Abdülaziz'in Avrupa Günlüğü" adlı eserini kaleme alır.
Cemal Kutay kimdir?
1909 yılında Konya'da dünyaya gelen önemli bir tarihçi veyazardır.
SEYAHATİN İKİNCİ DURAĞI
◾ Osmanlı'nın en büyük dehalarından biri olan Sultan Abdülaziz, ilk durağı Paris'in ardından İngiltere, Belçika, Prusya ve Avusturya - Macaristan'a gibi Avrupa ülkelerini ziyaret eder ve bu devletleri yakından tanıma fırsatı bulur.
◾ Padişahın Fransa'dan sonra ikinci durağı Avrupa'nın en önemli ülkelerinden biri olan İngiltere olur. Bu güzide memleketin başkenti Londra'ya ulaşan halife, Fransa'da olduğu gibi büyük bir coşku ile karşılanır.
Sultan Abdülaziz'in halife olması
İslam dünyasının ilk Osmanlı halifesi Yavuz Sultan Selim olmuştur. Sultandan sonra halifelik Osmanlı'da devam etmiş ve Abdülaziz de 1860 da halifeliği devralmıştır.
Görsel: Sultan Abdülaziz ve Kraliçe Victoria'nın resmediliği bir tablo.
SULTAN ABDÜLAZİZ'İN LONDRA ZİYARETİ
◾ Şanlı İmparatorluğun 32. padişahı, İngiltere'nin gözde yapısı Buckingham Sarayı'nda ağırlanır. Abdülaziz Han, kendisinin bestelemiş olduğu "Valse Davet" ile karşılanır.
◾ Fransa ve İngiltere Kral ve Kraliçeleri, İslam'ın halifesi için adeta "en iyi ağırlama" yarışına girerler. Hatta İngiltere Kraliçesi Viktoria'nın yaşadığı Windsor Sarayı'nda Abdülaziz Han adına görkemli bir ziyafet dahi verilir.
Kraliçe Viktoria kimdir?
Victoria, 20 Haziran 1837'den 1901'deki ölümüne kadar Büyük Britanya ve İrlanda Birleşik Krallığı'nın kraliçesi olarak anılmıştır. Viktoria dönemi olarak bilinen 63 yıl yedi aylık saltanatı, önceki tüm İngiliz hükümdarlarından çok daha uzundur.
Windsor Sarayı nerede?
Windsor, tarihin en uzun süreli ikamet halinde bulunan sarayı olarak bilinir. Buckingham Sarayı ve Edinburgh'daki Holyrood Sarayı ile beraber Britanya monarşisinin resmi ana rezidanslarından biridir.
Görsel: Buckingham Sarayı