Londra'daki kayıp Osmanlı Cami

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SULTAN ABDÜLAZİZ'İN AVRUPA SEYAHATİNİN İLK AYAĞI: FRANSA

◾ Osmanlı sultanları, seferler haricinde Avrupa seyahatlerine çıkmayı tercih etmemişlerdir. Fakat bu durum Sultan Abdülaziz'in 1867 yılında Fransa'ya gitmesiyle değişecek ve bir ilk olarak kayıtlara geçecektir.

◾ Fransa Kralı III. Napolyon; Milletlerarası Paris Sergisi'ne dönemin padişahı Abdülaziz Han'ı da davet eder. O, aynı zamanda usta bir ressamdır ve Avrupa'ya giderek bir ilki gerçekleştirecektir.

↪ Osmanlı'nın 32. padişahı Abdülaziz'in, Avrupa'ya bir sefer için değil bir seyehat için gitmesi tarihi bir değeri taşımaktaydı.

III. Napolyon kimdir?

III. Napolyon, 1848-1852 yılları arasında Fransa Cumhurbaşkanlığı yapmış, sonrasında bir darbe ile imparatorluğunu ilan etmiştir. Son Fransa İmparatoru olarak 1870'e kadar hüküm sürmüştür.