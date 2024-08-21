20. yüzyılda gerçekleşen ilk soykırım
Yirminci yüzyılın ilk soykırımı olarak kayıtlara geçen Namibya soykırımı, Avrupa tarihinin en büyük utançlarından biri. Alman kuvvetleri bölgede bulunan elmas yatakları nedeniyle sömürgesi haline getirdiği Namibya'da kendisine karşı direnişe geçen halka acımasız uygulamalarda bulundu ve yüz binlerce insanı vahşi şekilde katletti. İşte "unutulmuş soykırım" olarak tarihe geçen Namibya soykırımının detayları...
Giriş Tarihi: 21.08.2024
13:03
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olarak anılan Yirminci yüzyılın ilk soykırımı soykırımı, Afrika'nın güney batı ucu olan Namibya Namibya'da gerçekleşti. Avrupa tarihinin utanç verici tarihine bir yenisinin daha eklenmesine neden oldu. Almanlar'ın gerçekleştirdiği bu soykırım
🔹 O yıllarda oldukça yaygın olan
Avrupalılar kendilerinden binlerce kilometre uzaklıkta bulunan ülkeleri sömürerek bölgenin kaynaklarına, yerli halkın mallarına ve iş gücüne el koyuyordu. sömürgecilikle bunun için Almanya'da seçmişti. Namibya'yı
📍 Almanya seçtiği bu yeni sömürgesinde hem yerli halkının
hem de kendisine karşı ayaklanan halka topraklarına el koydu bulundu. acımasız uygulamalarda
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1884 - 1915 yıllarında gerçekleşen bu soykırımda Almanya, bölgedeki elmas yataklarının kontrolü için Alman'yanın en güçlü askeri birliklerini sömürgesi olarak seçtiği Kaiser Wilhelm'in emriyle Namibya'ya getirdi.
📍 Bu sömürü düzenini kabul etmeyen
ve Herero kabileleri bir isyan başlatarak direnişe geçtiler. İşgale karşı harekete geçen ilk Nama kabile Hererolar oldu. Ayaklanan halkı bastıran Alman kuvvetleri, Alman yerli halkı aileleriyle birlikte Genaral Lothar von Trhotha'nın çölüne sürüldü. Omaheke
🔹 Bir süre sonra bir başka bir kabile olan
yeni bir isyan başlattı. Alman kuvvetleri Nama'lar Herero halkına yaptığı bu zalim uygulamayı Nama halkı içinde kullandı.
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yılları arasında zalim ve vahşi uygulamalarını iyice arttıran Almanya 1904 - 1909 halka acımasız uygulamalarda bulundu. direnişe geçen
🔹 Alman kuvvetleri direnişe geçen yerli halkın
ölüme terk etti ve yerli halka boyun eğdirmeye çalıştı. topraklarına ve mallarına el koyarak, tecavüz edip öldürerek veya toplama kamplarında akıl almaz tıbbi deneylerde kullanarak,
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bu toplama kamplarının en başında geliyordu. Bu kampa götürülen yüzlerce yerli zor koşullar altında Köpekbalığı Adası ölüme terk edildi.
🔹 Vahşi uygulamalarını sadece bununla da sınırlı bırakmayan
öldürülen yüz binlerce Namibyalının cesedini Almanya, deneylerde kullanılmak için ırkçı gemilerle Almanya'ya taşıdı.