20. yüzyılda gerçekleşen ilk soykırım

📍 Yirminci yüzyılın ilk soykırımı olarak anılan Namibya soykırımı, Afrika'nın güney batı ucu olan Namibya'da gerçekleşti. Almanlar'ın gerçekleştirdiği bu soykırım Avrupa tarihinin utanç verici tarihine bir yenisinin daha eklenmesine neden oldu.

🔹 O yıllarda oldukça yaygın olan sömürgecilikle Avrupalılar kendilerinden binlerce kilometre uzaklıkta bulunan ülkeleri sömürerek bölgenin kaynaklarına, yerli halkın mallarına ve iş gücüne el koyuyordu. Almanya'da bunun için Namibya'yı seçmişti.