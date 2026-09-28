Denizcilik tarihimizin dönüm noktası: Preveze Zaferi

1 /14 Preveze kahramanı: Barbaros Hayreddin Paşa















📌 Preveze Deniz Savaşı'nın komutanı Barbaros Hayreddin Paşa, Osmanlı'nın en önemli kaptan-ı deryasıydı. Kendisine, Yavuz Sultan Selim tarafından "dinin hayırlısı" anlamına gelen "Hayreddin" adı verildi. Ağabeyi Oruç Reis'e kızıla çalan sakalı yüzünden "Barbarossa" adını veren Avrupalılar, Oruç Reis'in vefatının ardından küçük kardeşi Hızır için de bu ismi kullandı.

📌 Barbaros Hayrettin, İspanya, Ceneviz ve Fransa'ya karşı kazandıkları başarılarla adını duyurdu. 1516'da ele geçirdikleri yüklü bir gemiyi dönemin padişahı Yavuz Sultan Selim'e hediye olarak gönderdi. Osmanlı'nın desteğini alarak Kuzey Afrika'da toprak edinmeye başladı ve en nihayetinde Cezayir'i denetim altına aldı. Bu topraklarda Osmanlı adına hutbe okutarak para bastırdı ve Cezayir Beyi ilan edildi.

📌 70 bin Endülüslü Müslümanı, İspanyolların zulmünden kurtararak Cezayir'e getirdi.

📌 Kanuni Sultan Süleyman, 1534'te Barbaros Hayrettin Paşa'yı kaptan-ı derya ilan etti. Böylece Osmanlı, karadaki hakimiyetinin yanı sıra denizlerde de üstünlük kurdu.

Kaptan-ı Derya: Barbaros Hayreddin Paşa