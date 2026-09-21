Misk: Kokuların Sultanı ve Kültürel Miras
Tibet dağlarından İslam medeniyetinin tasavvufi iklimine ve divan şiirinin zarafet dolu mısralarına uzanan misk; yalnızca maddi bir koku değil, cennetin, Peygamber sevgisinin ve edebi estetiğin zamansız simgesidir. İslam inancında en güzel kokuların ve temizliğin en zarif göstergesi olarak yer bulan bu değer; Kur'an-ı Kerim'den Hz. Peygamber'in (SAV) sünnetine uzanan çizgide manevi bir derinlik kazanmıştır. Edebiyatta ise sevgilinin ince yapısının, siyah saçlarının en değerli simgesi olarak divan şiirinde köklü bir yer edinmiştir. Okuyacağınız satırlar; miskin koyu rayihasını, edebi izlerini ve bu kadim kültürü yeniden hatırlatmak için hazırlandı.
◾ Misk, Tibet, Moğolistan ve Tonkin dağları dolaylarında yaşayan, boynuzsuz ve keçi benzeri küçük bir memeli olan misk geyiğinin erkeğinden elde edilir.
◾ Hayvanın kendi hâkimiyet bölgesini belirlemek için kullandığı bu salgı; husyelerinin önündeki özel bir bez tarafından üretilen, siyaha yakın, parlak, koyu esmer renkli, kıvamlı ve çok keskin kokulu bir maddedir.
PADİŞAHLARIN EN SEVDİKLERİ KOKULAR
◾ En kaliteli misk, olgunlaşıp hayvanın kaşınması sonucu düşen kesecikten alınandır. Aslında hayvanın karın derisi altında limon büyüklüğünde bir misk kesesinin düşmesi söz konusu değildir; toplanan kurumuş misk, genellikle erkek geyiğin bölgesini işaretlemek için kayalara ve çalılara sürdüğü salgının tabaka hâlinde kurumuş hâlidir.
◾ Misk, İslâm kültürüne hoş kokunun, temizliğin ve güzelliğin en zarif benzetileni olarak girmiş; Müslüman milletlerin kültür ve edebiyatında bu hususiyetleriyle köklü bir yer edinmiştir.
◾ Misk kelimesinin hilye ve na'tlardaki kullanımı, saça yüklenen bu özel vasıfların İslâm kültüründe kâinattaki güzelliğin kaynağı Hz. Peygamber'in (SAV) mübarek saçından kaynaklandığını gösterir.
◾ Resûl-i Ekrem'in (SAV) kabrinin bulunduğu Ravza-i Mutahhara'nın; gül, reyhan ve sümbülün yanı sıra daima misk ve amber koktuğuna inanılmıştır.
◾ Hz. Peygamber (SAV) de misk kokusunu kokuların en güzeli olarak nitelendirmiş, cenneti tasvir eden hadislerinde bu kokuya sık sık atıfta bulunmuştur. Ayrıca dünyada iyi insanlarla düşüp kalkmayı, "misk satan kimse ile arkadaşlık yapmaya" (Buhârî, "Büyûʿ", 38) benzetmiştir. Şemâil hadislerinde ise Resûl-i Ekrem'in (SAV) mübarek kokusu "miskten daha güzel" şeklinde vasfedilmiştir. 🌹