Misk: Kokuların Sultanı ve Kültürel Miras

3 /12 Dinimizde Misk















◾ Misk, İslâm kültürüne hoş kokunun, temizliğin ve güzelliğin en zarif benzetileni olarak girmiş; Müslüman milletlerin kültür ve edebiyatında bu hususiyetleriyle köklü bir yer edinmiştir.

◾ Misk kelimesinin hilye ve na'tlardaki kullanımı, saça yüklenen bu özel vasıfların İslâm kültüründe kâinattaki güzelliğin kaynağı Hz. Peygamber'in (SAV) mübarek saçından kaynaklandığını gösterir.

◾ Resûl-i Ekrem'in (SAV) kabrinin bulunduğu Ravza-i Mutahhara'nın; gül, reyhan ve sümbülün yanı sıra daima misk ve amber koktuğuna inanılmıştır.

◾ Hz. Peygamber (SAV) de misk kokusunu kokuların en güzeli olarak nitelendirmiş, cenneti tasvir eden hadislerinde bu kokuya sık sık atıfta bulunmuştur. Ayrıca dünyada iyi insanlarla düşüp kalkmayı, "misk satan kimse ile arkadaşlık yapmaya" (Buhârî, "Büyûʿ", 38) benzetmiştir. Şemâil hadislerinde ise Resûl-i Ekrem'in (SAV) mübarek kokusu "miskten daha güzel" şeklinde vasfedilmiştir. 🌹

DİVAN ŞİİRİNİN MİS KOKULU BAHÇE BİTKİLERİ