Padişahların en sevdikleri kokular
Güzel kokunun sanat haline geldiği Osmanlı asırlarında koku kullanımının günlük hayattan devlet erkanına kadar sarsılmaz bir hakimiyeti vardı. Tarihe damgasını vuran padişahlar, Efendimizin sünnetine uyarak güzel kokular sürünmeyi kendilerine düstur edinmişlerdi. Peki, günümüzdeki gibi parfümlerin olmadığı geçmiş dönemlerde padişahlar hangi kokuları kullanıyordu? Seçtikleri kokular kişiliklerini yansıtıyor muydu? İşte padişahların severek kullandığı kokular…
Giriş Tarihi: 26.08.2020
15:39
Güncelleme Tarihi: 26.08.2020
16:02
PEYGAMBER EFENDİMİZİN GÜZEL KOKUYA OLAN DÜŞKÜNLÜĞÜ
🔸Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde, Hz. Peygamber'in hadislerinde ve örnek hayatında temizliğin önemi ve gerekliliği üzerinde ısrarla durulmuştur. Efendimizin sünnetlerinden biri de
güzel koku sürmektir.
🔸Öyle ki Peygamberimiz (s.a.v.) gündelik hayatında,
"sükke" denilen bir koku kutusunu sürekli yanında bulundururdu. Seyahate çıktığında koku şişesini yanına almayı hiç ihmal etmezdi.
Ayet ve hadislerle İslam'da temizlik
🔸Bütün hayat pratiklerini ve referanslarını Kur'an-ı Kerim'den ve Peygamberimizin sünnetlerinden alan Osmanlı için hijyen ve temizliğin bir parçası olan
kokular da bu sebeple vazgeçilmezdi.
🔸Güzel kokunun sanat haline geldiği Osmanlı asırlarında koku kullanımının
günlük hayattan devlet politikasına kadar hayatın her alanında sarsılmaz bir hâkimiyeti vardı.
Batılı seyyahların gözüyle Osmanlı'da temizlik
KOKULAR DEZENFEKTAN İŞLEVİYLE DE KULLANILDI
🔸Osmanlı döneminde güzel kokulara ayrı bir önem veriliyordu. İslam dininde güzel koku kullanımın sünnet olması ve Peygamber efendimizin ten kokusunun
gül kokusu olduğuna inanılması gülün önemini artırmıştı.
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Gül suyu, kolonyalar, tütsüler, buhurdanlar Osmanlı'da kendisine yer edinen kokular arasındaydı. Bu kokular, asıl işlevlerinin yanında dezenfektan rolüyle de Osmanlı halkının gündelik hayatının bir parçasıydı.
🔸Osmanlı'da gül suyunun dezenfekte yöntemi olarak kullanımın yanında
güzel kokmak ve yiyeceklerdeki kullanımı da mevcuttu.
🔸Bilhassa pandemi sürecinde yanımızdan ayırmadığımız kolonyalar, 2. Abdülhamid Han zamanında Osmanlı kültürüne geçiş yaptı. Gül suyunda olduğu gibi güzel kokmak ve dezenfektan işleviyle kullanıldı. Osmanlı'da da bilhassa salgın hastalık dönemlerinde bazı tütsü, buhur suyu ve kolonyalar kullanılıyordu.
KIZLARIN ÇEYİZ SANDIKLARINA GİREN ÖZEL KOKULAR
🔸Almanya'dan imparatorluk topraklarına giren kolonya, Osmanlı'da kendisine bir kültür dairesi de oluşturdu. Nitekim saray başta olmak üzere halk arasında da yaygınlaşan bu kültür, kızların çeyiz sandıklarına kadar girerek "gelin suyu" ismiyle adlandırılmaya kadar vardı.