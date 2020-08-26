Padişahların en sevdikleri kokular

🔸Bütün hayat pratiklerini ve referanslarını Kur'an-ı Kerim'den ve Peygamberimizin sünnetlerinden alan Osmanlı için hijyen ve temizliğin bir parçası olan kokular da bu sebeple vazgeçilmezdi.

🔸Güzel kokunun sanat haline geldiği Osmanlı asırlarında koku kullanımının günlük hayattan devlet politikasına kadar hayatın her alanında sarsılmaz bir hâkimiyeti vardı.