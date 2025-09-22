Cengiz Dağcı'dan Ben ve İçimdeki Ben
Yayınlanma Tarihi: 22.09.2025 14:57 Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 14:57
1919 yılında dünyaya gelen Cengiz Dağcı, Kırım'ın Hurzuf şehrinde dünyaya gelmiş. Türk dünyasına miras olarak birbirinden kıymetli eserler bırakmışlardır. Onlardan biri de "Ben ve İçimdeki Ben" adlı kitap. Otobiyografik bir eser olan "Ben ve İçimdeki Ben"de Kırım'ı, Gurzuf'u ve oradaki anılarını anlatmakta. Memleket hasretini iliklerimize kadar hissettiren bu eserden birbirinden manalı alıntıları bir araya getirdik.
Kendi hafızasının kölesi olan yalnızca ben değilim diyorum içimden ve bahçeye çıkıyorum.
Cengiz Dağcı
Biz hem vardık hem yoktuk.
Yokluğumuzda toprak olduk.
Cengiz Dağcı