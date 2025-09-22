Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Galeri Edebiyat Cengiz Dağcı'dan Ben ve İçimdeki Ben

Cengiz Dağcı'dan Ben ve İçimdeki Ben

Yayınlanma Tarihi: 22.09.2025 14:57 Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 14:57

1919 yılında dünyaya gelen Cengiz Dağcı, Kırım'ın Hurzuf şehrinde dünyaya gelmiş. Türk dünyasına miras olarak birbirinden kıymetli eserler bırakmışlardır. Onlardan biri de "Ben ve İçimdeki Ben" adlı kitap. Otobiyografik bir eser olan "Ben ve İçimdeki Ben"de Kırım'ı, Gurzuf'u ve oradaki anılarını anlatmakta. Memleket hasretini iliklerimize kadar hissettiren bu eserden birbirinden manalı alıntıları bir araya getirdik.

1/20

🔸

Kendi hafızasının kölesi olan yalnızca ben değilim diyorum içimden ve bahçeye çıkıyorum.

Cengiz Dağcı

İrade Terbiyesi'nden altı çizili cümleler

2/20

🔸

Bu dünyada yaşamana ne kaldı ki ölümden korkuyorsun.

Cengiz Dağcı

3/20

🔸

Yoksa ben yıllar evvelsi öldüm de kendi ölümümden haberim mi olmadı?

Cengiz Dağcı

4/20

🔸

Sen yıllarca kaçtın hayattan. Hayattan kendi hayatını bulman için kaçtın.

Cengiz Dağcı

5/20

🔸

Biz hem vardık hem yoktuk.

Yokluğumuzda toprak olduk.

Cengiz Dağcı

Bir Kırgızistan efsanesi: Selvi Boylum Al Yazmalım

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Bilge Adam ile Buluşmasından Sonra Yaşanan Hayretâmiz Olaylar

Bilge Adam ile Buluşmasından Sonra Yaşanan Hayretâmiz Olaylar

Cengiz Dağcı’dan Ben ve İçimdeki Ben

Cengiz Dağcı'dan Ben ve İçimdeki Ben

8 ilmin alimi İmam Kuşeyri

8 ilmin alimi İmam Kuşeyri

Filtreli Güzellik Hastalığı: Snapchat dismorfofobi

Filtreli Güzellik Hastalığı: Snapchat dismorfofobi

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
7 Maddede Dağlık Karabağ’da neler oluyor?

7 Maddede Dağlık Karabağ'da neler oluyor?

Yahudilerin Kudüs’te Hakkı Yoktur!

Yahudilerin Kudüs'te Hakkı Yoktur!

Sosyal medya neye dönüşecek?

Sosyal medya neye dönüşecek?

Filistin saldırılarına dair bilinmesi gereken kavramlar - PODCAST

Filistin saldırılarına dair bilinmesi gereken kavramlar - PODCAST

İçişleri Bakanı Yerlikaya’dan, Balıkesir’deki depreme ilişkin açıklama:

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan, Balıkesir'deki depreme ilişkin açıklama:

Taşlar yerine oturuyor

Taşlar yerine oturuyor