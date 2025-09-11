İrade Terbiyesi'nden altı çizili cümleler
İrade eğitimi alanında önemli çalışmalarda bulunan Dr. Ethem Bakar'ın 20. yüzyılın başlarında kaleme aldığı "Terbiye-i İrade" isimli eseri, oldukça özgün bir metin. Başta gençler olmak üzere halkı bilinçlendirmeyi hedefleyen Bakar'ın bu kitabı iki kısımdan oluşuyor. İlk bölümünde iradenin ne olduğu, irade terbiyesinin mümkün olup olmadığı ve diğer meseleleri ele almış. İkinci kısımda ise nasıl güçlendirileceğine dair meseleler yer almakta. İşte, bu eserden sizler için altı çizilesi cümleleri bir araya getirdik.
Hakikaten hür olanlar yalnız irade sahipleridir.
Hayır, insanda özgür irade yoktur. Özgür irade bir gaye, bir nihai hedef, bir idealdir.