İrade Terbiyesi'nden altı çizili cümleler

Yayınlanma Tarihi: 11.09.2025 14:44 Güncelleme Tarihi: 11.09.2025 14:44

İrade eğitimi alanında önemli çalışmalarda bulunan Dr. Ethem Bakar'ın 20. yüzyılın başlarında kaleme aldığı "Terbiye-i İrade" isimli eseri, oldukça özgün bir metin. Başta gençler olmak üzere halkı bilinçlendirmeyi hedefleyen Bakar'ın bu kitabı iki kısımdan oluşuyor. İlk bölümünde iradenin ne olduğu, irade terbiyesinin mümkün olup olmadığı ve diğer meseleleri ele almış. İkinci kısımda ise nasıl güçlendirileceğine dair meseleler yer almakta. İşte, bu eserden sizler için altı çizilesi cümleleri bir araya getirdik.

Hakikaten hür olanlar yalnız irade sahipleridir.

Felaket, arzularımıza dizgin koymayı bilmeyerek muhtelif heveslerimizin etkisinde, düzensiz sıçrayışlarla ileri gitmeye çalışmak ve fakat ilerleyememektir.

Her insan iki türlü terbiyeye tabi olur. Birincisini dışarıdan alır. İkincisini ise bizzat kendi oluşturur. Önemli olan bu ikincisidir. Gerçekten başkalarından aldığımız ilimden ziyade bizzat kendi öğrendiğimiz malumat bizim için daha faydalıdır.

Tembel kendi kendinin celladıdır.

Hayır, insanda özgür irade yoktur. Özgür irade bir gaye, bir nihai hedef, bir idealdir.

