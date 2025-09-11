İrade Terbiyesi’nden altı çizili cümleler

3 /20













Her insan iki türlü terbiyeye tabi olur. Birincisini dışarıdan alır. İkincisini ise bizzat kendi oluşturur. Önemli olan bu ikincisidir. Gerçekten başkalarından aldığımız ilimden ziyade bizzat kendi öğrendiğimiz malumat bizim için daha faydalıdır.