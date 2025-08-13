Sezai Karakoç'un kaleminden "Günlük Yazılar II"
Yayınlanma Tarihi: 13.08.2025 12:44
"Her şey eskir şu dünyada. Eskimeyen hakikattir" bu cümlenin sahibi Sezai Karakoç. Yazılarıyla şahsına münhasır bir sima olan Karakoç aynı zamanda; şair, yazar ve düşünürdür. Birbirinden kıymetli eserleri bulunan Karakoç'un 1967 ile 1968 arasında bir gazetede "Sütun" başlığı altında yazılar kaleme almıştır. Günlük hayattan kesitleri içeren yazıları "Günlük Yazılar II" adı ile basılmış. İşte, Sezai Karakoç'un zihin hazinesinden dökülen inciler...
Her şey eskir şu dünyada. Eskimeyen hakikattir.
SEZAİ KARAKOÇ
Din yaşayışımız, gerçek din duygusundan ırakta, onun yankısını taşır olmuş.
SEZAİ KARAKOÇ