Anasayfa Galeri Edebiyat Sezai Karakoç'un kaleminden "Günlük Yazılar II"

Sezai Karakoç'un kaleminden "Günlük Yazılar II"

Yayınlanma Tarihi: 13.08.2025 12:44 Güncelleme Tarihi: 13.08.2025 12:44

"Her şey eskir şu dünyada. Eskimeyen hakikattir" bu cümlenin sahibi Sezai Karakoç. Yazılarıyla şahsına münhasır bir sima olan Karakoç aynı zamanda; şair, yazar ve düşünürdür. Birbirinden kıymetli eserleri bulunan Karakoç'un 1967 ile 1968 arasında bir gazetede "Sütun" başlığı altında yazılar kaleme almıştır. Günlük hayattan kesitleri içeren yazıları "Günlük Yazılar II" adı ile basılmış. İşte, Sezai Karakoç'un zihin hazinesinden dökülen inciler...

Her şey eskir şu dünyada. Eskimeyen hakikattir.

SEZAİ KARAKOÇ

Bir bozgunda başlayan bozuluşlar vardır, bir bozuluştan doğan bozgunlar vardır. Düzelmesi çetin olanı da asıl ikinci bozuluşlardır.

SEZAİ KARAKOÇ

Her şey aslına döner. Yeryüzündeki Müslümanlar da asılları olan İslâm'a dönecekler.

SEZAİ KARAKOÇ

Damarlarında çağın acısını duyan bir kan dolaşacak, kasları çağın ve insanlığın kurtuluşu için gerilecek.

SEZAİ KARAKOÇ

Din yaşayışımız, gerçek din duygusundan ırakta, onun yankısını taşır olmuş.

SEZAİ KARAKOÇ

