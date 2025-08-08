Akşemseddin'den inciler: Makamat-ı Evliya
Yayınlanma Tarihi: 08.08.2025 10:11
Asıl adı Mehmed Şemseddin olan Akşemseddin, 1389 senesinde Şam'da doğmuştur. O, 15. yüzyılın en büyük sufilerinden biri olan, çok yönlü bir alimdir. 1459 yılında Göynük'te hayata gözlerini yuman alim, geriye silinmeyecek izler bıraktı. Aynı zamanda tıp, tasavvuf gibi alanlarda çalışmalar yapan Akşemseddin, Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmed'in akıl hocasıydı. İşte, Akşemseddin'in kaleminden süzülen Makamat-ı Evliya'dan hafızalara kazınan sözler...
Eğer bu dünya halkı Resulûllah'ın (SAV) ruhundan bir parıltı görecek olsalardı Ehlulahın haricinde hepsi helak olurlardı.
Nitekim Rasûl-ü Ekrem hazretleri: '' Tevhid, Allah'tan başka hiçbir şeyi görmemektir. Çünkü gerçekte Allah'tan başka varlık yoktur.'' buyurmuşlardır.
