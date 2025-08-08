Bugün
Akşemseddin'den inciler: Makamat-ı Evliya

Akşemseddin'den inciler: Makamat-ı Evliya

Yayınlanma Tarihi: 08.08.2025 10:11

Asıl adı Mehmed Şemseddin olan Akşemseddin, 1389 senesinde Şam'da doğmuştur. O, 15. yüzyılın en büyük sufilerinden biri olan, çok yönlü bir alimdir. 1459 yılında Göynük'te hayata gözlerini yuman alim, geriye silinmeyecek izler bıraktı. Aynı zamanda tıp, tasavvuf gibi alanlarda çalışmalar yapan Akşemseddin, Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmed'in akıl hocasıydı. İşte, Akşemseddin'in kaleminden süzülen Makamat-ı Evliya'dan hafızalara kazınan sözler...

Eğer bu dünya halkı Resulûllah'ın (SAV) ruhundan bir parıltı görecek olsalardı Ehlulahın haricinde hepsi helak olurlardı.

AKŞEMSEDDİN

İbn Hacer el-Askalani'den Münebbihat

Bu makamdaki evliyalar cennet arzusundan vazgeçerler. Onlar, Rasûlüllah'ın mübarek ruhundan Zata bakarlar.

AKŞEMSEDDİN

Hakk Teâlâ'nın Âdemi dünyaya getirmesinden maksat Rasûlüllah (SAV) hazretlerinin mübarek varlığını miraç kılmak, bu dünyayı nuruyla tenvir etmekti.

AKŞEMSEDDİN

Hepsi onun hüsnünün nurundan bir nurdur. İster Yusuf (AS) güzelliği olsun ister başkasının güzelliği olsun, sadece aslî nur Ruh-ı Muhammedi'dir.

AKŞEMSEDDİN

Nitekim Rasûl-ü Ekrem hazretleri: '' Tevhid, Allah'tan başka hiçbir şeyi görmemektir. Çünkü gerçekte Allah'tan başka varlık yoktur.'' buyurmuşlardır.

AKŞEMSEDDİN

