İbn Hacer el-Askalani’den Münebbihat

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Dört şey güzeldir, fakat dört şey daha güzeldir:

-Erkeklerin hayâsı (arı,utanması) güzeldir; fakat kadınların hayâ (ar) sâhibi olmaları daha güzeldir.

- Herkesin adâleti güzeldir; fakat yöneticilerin âdil olmaları daha güzeldir.

- İhtiyarların tövbesi güzeldir; fakat gençlerin tövbe etmesi daha güzeldir.

- Zenginlerin cömertliği güzeldir; fakat fakirlerin cömert olması daha güzeldir.