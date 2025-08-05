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İbn Hacer el-Askalani'den Münebbihat

Yayınlanma Tarihi: 05.08.2025 16:20

İbn Hacer el-Askalani, ünlü hadis alimi ve hafız muhterem bir şahsiyettir. Memlükler döneminde Kahire'de dünyaya gelen ve aslen Fatimi Hanedanı'na mensup Kıpçak Türklerindendir. Fıkıh, fıkıh usulü, lügat, edebiyat ve tarih alanlarında çalışmalar yapmıştır. Münebbihat'ın içinde hadis-i şerif ve birçok sahabe ve büyük alimlerin dünya ve ahiret ile ilgili sözleri bulunuyor. İşte, bu kıymetli eserden derlediklerimiz...

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Günlerin en hayırlısı, Mümin olarak dünyadan çıkıp Allah'a (CC) kavuştuğun gündür...

İBN HACER EL-ASKALANİ

İmam Gazali'den öğütler: Yolcunun El Kitabı

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Nimetlere karşı nankörlük yapmak alçaklık, ahmakla beraber olmak ise uğursuzluktur.

İBN HACER EL-ASKALANİ

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Günahları terk edenin kalbi incelir.Helal yiyenin düşüncesi güzelleşir.

İBN HACER EL-ASKALANİ

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Dört şey güzeldir, fakat dört şey daha güzeldir:

-Erkeklerin hayâsı (arı,utanması) güzeldir; fakat kadınların hayâ (ar) sâhibi olmaları daha güzeldir.

- Herkesin adâleti güzeldir; fakat yöneticilerin âdil olmaları daha güzeldir.

- İhtiyarların tövbesi güzeldir; fakat gençlerin tövbe etmesi daha güzeldir.

- Zenginlerin cömertliği güzeldir; fakat fakirlerin cömert olması daha güzeldir.

İBN HACER EL-ASKALANİ

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Küçük günahları küçümseme! Çünkü onlardan büyük günahlar filizlenir, dallanıp budaklanır.

İBN HACER EL-ASKALANİ

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