İbn Hacer el-Askalani'den Münebbihat
Yayınlanma Tarihi: 05.08.2025 16:20
İbn Hacer el-Askalani, ünlü hadis alimi ve hafız muhterem bir şahsiyettir. Memlükler döneminde Kahire'de dünyaya gelen ve aslen Fatimi Hanedanı'na mensup Kıpçak Türklerindendir. Fıkıh, fıkıh usulü, lügat, edebiyat ve tarih alanlarında çalışmalar yapmıştır. Münebbihat'ın içinde hadis-i şerif ve birçok sahabe ve büyük alimlerin dünya ve ahiret ile ilgili sözleri bulunuyor. İşte, bu kıymetli eserden derlediklerimiz...
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Günlerin en hayırlısı, Mümin olarak dünyadan çıkıp Allah'a (CC) kavuştuğun gündür...
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Dört şey güzeldir, fakat dört şey daha güzeldir:
-Erkeklerin hayâsı (arı,utanması) güzeldir; fakat kadınların hayâ (ar) sâhibi olmaları daha güzeldir.
- Herkesin adâleti güzeldir; fakat yöneticilerin âdil olmaları daha güzeldir.
- İhtiyarların tövbesi güzeldir; fakat gençlerin tövbe etmesi daha güzeldir.
- Zenginlerin cömertliği güzeldir; fakat fakirlerin cömert olması daha güzeldir.
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Küçük günahları küçümseme! Çünkü onlardan büyük günahlar filizlenir, dallanıp budaklanır.
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