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İmam Gazali'den öğütler: Yolcunun El Kitabı

Yayınlanma Tarihi: 31.07.2025 10:41 Güncelleme Tarihi: 31.07.2025 10:49
Sümeyye Tektaş sumeyye.gedizli@turkuvazyayin.com.tr Editör

İmam Gazali, İslam'ın adeta sönmeyen meşalesidir. O; bir kul olarak yaşam ve ölüm arasında geçen zaman diliminde Müslümanların yolunu aydınlatacak birbirinden kıymetli eserler bırakmıştır. "Yolcunun El Kitabı" ise bunlardan yalnızca biridir.Gazali eserinde ilim hususundan şöyle bahseder: İlim geçidini aşmak meşakkatlidir. Fakat hedefine ulaşmak için bu geçidi aşmalısın. İlim kulluk dairesinin kutbu, ibadet ağacının meyvesidir. Yolcunun El Kitabı'ndan öğütlerle dolu alıntılar derledik.

1/20

Şükür, nimeti kayıt altına alır.

İMAM GAZALİ

İmam Gazali'nin kaleminden Kalbin Olağanüstü Halleri

2/20

Allah'a dön.

İMAM GAZALİ

3/20

Haksızlık ettiğin kişilerle mümkünse helalleşmelisin. Değilse kıyamet günü senden davacı olmamaları için Allaha yalvarıp sadakalar vermelisin.

İMAM GAZALİ

4/20

Yüce Allah, namaz ve oruç gibi zâhiri ibadetleri emrettiği gibi tevekkül, şükür, sabır ve ihlâs gibi kalbî ibadetleri de emretmiştir.

İMAM GAZALİ

5/20

Kalp göz gibi değildir ki iki kapağını kapatıp kurtulasın. Dile de benzemez çünkü dilin de iki dudak arasına hapsedilmesi mümkündür. Bu nedenle insan çoğu kez kalbin afetlerine mağlup olur.

İMAM GAZALİ

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