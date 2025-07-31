İmam Gazali'den öğütler: Yolcunun El Kitabı

5 /20













◼

Kalp göz gibi değildir ki iki kapağını kapatıp kurtulasın. Dile de benzemez çünkü dilin de iki dudak arasına hapsedilmesi mümkündür. Bu nedenle insan çoğu kez kalbin afetlerine mağlup olur.

İMAM GAZALİ