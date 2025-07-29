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İmam Gazali'nin kaleminden Kalbin Olağanüstü Halleri

Yayınlanma Tarihi: 29.07.2025 11:30 Güncelleme Tarihi: 29.07.2025 14:28

İmam Gazali, İslam dünyasının en tanınmış simalarından biri. O, kalp ve kalbin hallerine yaptığı yolculuklar ve kaleme aldıklarıyla dikkat çekmiş. Gazali'nin çevrilen eseri, "Kalbin Olağanüstü Halleri" de; kalp, ruh, nefis ve akıl gibi kavramlardan bahsedilmiş. Kişinin sorumlu tutulacağı meselelere de bir ahenk içinde değinilmiş. Bu kıymetli eserden birbirinden anlamlı cümleleri sizlerle buluşturuyoruz.

1/20

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Kulun Allah'ı hakkıyla tanıması dünyada kemale ermesinin ve övünç duymasının kaynağı olduğu gibi ahirette de azığı ve sermayesidir.

İmam Gazali

Rasim Özdenören'in "Denize Açılan Kapı" eserinden zihinlere kazınan cümleler

2/20

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Allah'ı bilen, Allah için çalışan, Allah'a koşan, Allah katında ve yanında olanları ortaya seren yine kalptir.

İmam Gazali

3/20

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Kalp vücuttaki diğer organları yönetir.

İmam Gazali

4/20

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Her kalp içerisinde ne barındırıyorsa dışarıya da onu yansıtır.

İmam Gazali

5/20

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Allah Teâla kişi ile kalbi arasına girer.

İmam Gazali

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