İmam Gazali'nin kaleminden Kalbin Olağanüstü Halleri
Yayınlanma Tarihi: 29.07.2025 11:30 Güncelleme Tarihi: 29.07.2025 14:28
İmam Gazali, İslam dünyasının en tanınmış simalarından biri. O, kalp ve kalbin hallerine yaptığı yolculuklar ve kaleme aldıklarıyla dikkat çekmiş. Gazali'nin çevrilen eseri, "Kalbin Olağanüstü Halleri" de; kalp, ruh, nefis ve akıl gibi kavramlardan bahsedilmiş. Kişinin sorumlu tutulacağı meselelere de bir ahenk içinde değinilmiş. Bu kıymetli eserden birbirinden anlamlı cümleleri sizlerle buluşturuyoruz.
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Kulun Allah'ı hakkıyla tanıması dünyada kemale ermesinin ve övünç duymasının kaynağı olduğu gibi ahirette de azığı ve sermayesidir.
İmam Gazali
Rasim Özdenören'in "Denize Açılan Kapı" eserinden zihinlere kazınan cümleler
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Allah Teâla kişi ile kalbi arasına girer.
İmam Gazali