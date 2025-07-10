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Kırım'ın hafızası Cengiz Dağcı'dan inciler

Yayınlanma Tarihi: 14.07.2025 10:16

Kırım'ın gür sesi, hafızası ve güçlü kalemi, Cengiz Dağcı. Dünyada en çok sıkıntı çeken Türk topluluklarından biri olan Kırım Tatarlarının adeta yankılanan sesi olmuş ve kendi varlığını bu yolda sorumlu hissetmiştir. 1919 yılında Kırım'ın en güzel beldelerinden Gurzuf'ta gözlerini dünyaya açmış ve ömrünün son günlerine kadar Kırım halkının aydını olarak dünyaca tanınmıştır. İşte, yazarın "Bay Markus Burtonun Köpeği" adlı eserinden sizler için unutulmaz alıntıları bir araya getirdik.

1/20

🔸

Sen kendini başka birinde değil, kendinde ara.

CENGİZ DAĞCI

Sultanu'ş Şuara'nın Kafa Kağıdı eserinden altı çizili cümleler

2/20

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En güzel rüyalar unutuluyordu.

CENGİZ DAĞCI

3/20

🔸

İnsanoğlunun kendi doğal ölümüyle ölmediği bir dünyada yaşamak korkunçtu.

CENGİZ DAĞCI

4/20

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Ev deyince sıcacık bir yuva gelir benim aklıma.

CENGİZ DAĞCI

5/20

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İnsanın insana nefret etmesi boşunaydı; boş yere vakit harcamaktan başka bir şey değildi.

CENGİZ DAĞCI

Necip Fazıl Kısakürek'in "Canım İstanbul" eserinden unutulmaz cümleler

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