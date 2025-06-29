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Necip Fazıl Kısakürek'in "Canım İstanbul" eserinden unutulmaz cümleler

Yayınlanma Tarihi: 29.06.2025 11:51 Güncelleme Tarihi: 29.06.2025 11:52

"Şairler Sultanı" olarak anılan Necip Fazıl Kısakürek, Türk edebiyatının en mühim simalarından. O; dil ile kurduğu kuvvetli bağ ve sarsıcı mısraları ile öne çıkan bir isim. Kısakürek; şiir, roman, deneme, oyun yazarlığı yapmıştır. Cumhuriyet döneminde Müslümanların bir nevi sesi olan şair, birbirinden kıymetli eserler kaleme almıştır. "Canım İstanbul'da bunlardan biri. İşte, bu eserden sizler için unutulmaz cümleleri bir araya getirdik.

1/20

🔸

Olunca, var diye, olmayınca yok diye uyuyamamak?

Necip Fazıl Kısakürek

İbnü'l-Cevzi'den Hatırlı Satırlar

2/20

🔸

Şehâdet parmağıdır, göğe doğru minâre.

Necip Fazıl Kısakürek

3/20

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Her gece ilaçla avlanan uyku... Al sana rahat etmek!

Necip Fazıl Kısakürek

4/20

🔸

Her nakışta o mânâ: Öleceğiz, ne çare!

Necip Fazıl Kısakürek

5/20

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Ay ve güneş, ezelden iki İstanbul'ludur.

Necip Fazıl Kısakürek

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