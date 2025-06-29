Necip Fazıl Kısakürek'in "Canım İstanbul" eserinden unutulmaz cümleler
Yayınlanma Tarihi: 29.06.2025 11:51 Güncelleme Tarihi: 29.06.2025 11:52
"Şairler Sultanı" olarak anılan Necip Fazıl Kısakürek, Türk edebiyatının en mühim simalarından. O; dil ile kurduğu kuvvetli bağ ve sarsıcı mısraları ile öne çıkan bir isim. Kısakürek; şiir, roman, deneme, oyun yazarlığı yapmıştır. Cumhuriyet döneminde Müslümanların bir nevi sesi olan şair, birbirinden kıymetli eserler kaleme almıştır. "Canım İstanbul'da bunlardan biri. İşte, bu eserden sizler için unutulmaz cümleleri bir araya getirdik.
1/20
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Olunca, var diye, olmayınca yok diye uyuyamamak?
Necip Fazıl Kısakürek
5/20
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Ay ve güneş, ezelden iki İstanbul'ludur.
Necip Fazıl Kısakürek