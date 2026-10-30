Osmanlı Tarihinde III. Osman Dönemi

1 /11 III. Osman'ın Hayatı ve Saltanatı















🔸 III. Osman, 3 Ocak 1699 tarihinde Edirne Sarayı'nda dünyaya geldi. Babası II. Mustafa, annesi ise Şehsuvar Vâlide Sultan'dı. Babası 1703 yılında Edirne Vakası sonucunda tahttan indirilince III. Osman, Topkapı Sarayı'ndaki Şimşirlik Dairesi'ne gönderildi. Burada diğer şehzadelerle birlikte uzun yıllar yaşadı.

🔸 1712 yılında III. Ahmed'in Edirne'ye gidişi sırasında onun yanında bulunan şehzadeler arasında yer aldı. Daha sonraki yıllarda da padişahın şehir içindeki ve dışındaki gezilerine katıldı. Ağabeyi I. Mahmud'un 1 Ekim 1730 tarihinde tahta çıkmasıyla Osmanlı tahtının en yakın varisi oldu.

🔸 Yaklaşık 24 yıl boyunca tahta çıkmayı bekledi. Hayatının bu uzun dönemi hakkında fazla bilgi bulunmasa da küçük yazı masaları ve çekmeceler yaptığı biliniyor.

🔻OSMANLI PADİŞAHLARININ MAHLASLARI🔻