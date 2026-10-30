Kahraman Osmanlı ordusu
Dünya tarihindeki hiçbir harbe benzemeyen I. Dünya Savaşı, tüm savaş sistematiğini ve düzenini değiştirdi. Çok fazla cephede ve farklı düşmanlara karşı savaşan devletler, son teknoloji silahlardan da faydalanarak milyonlarca asker ve sivilin ölmesine sebep oldular. Savaş boyunca insani ve vicdani ilkelerle hareket eden Osmanlı askerleri ise bir kez daha dünyaya insanlık dersi verdi. Sizler için Genelkurmay Başkanlığı arşivlerinden daha evvel görmediğiniz fotoğrafları bir araya getirdik.
➡ I. Dünya Savaşı'nın her cephesi Osmanlı askerlerinin fedakar ve cefakar hatıraları ile doludur. En soğuk cephe Galiçya ve en sıcak cephe Yemen, askerlerimizin vatan müdafaasının mümtaz sahneleri ile kazılıdır.
➡ Her parçası nice şehit kanı ile sulanan Osmanlı toprakları, yine uğrunda nice şehitler verilerek kaybedilmiştir. Savaş öncesinde hızla Osmanlıları bertaraf edeceklerini düşünen güçler, art arda tokatlar yiyerek afallamışlardır.
➡ Erkan-ı Harbiye'ye bağlı gruplar, savaş boyunca "Harb Mecmuası"nda yayınlanmak ve arşivlenmek üzerine cepheleri dolaşarak fotoğraflar çekerler.
➡ Bu fotoğraflar bugün Genelkurmay Başkanlığı arşivinde bulunmaktadır. Sizler için az bilinen, daha önce görülmemiş fotoğrafları seçtik.
Birinci Dünya Savaşı'nda Bükreş'te dalgalanan Osmanlı sancağı
➡ Ordu her türlü olumsuz duruma karşı metanetini koruyarak, zor şartlarda askeri ikmalleri gerçekleştirdi.
↪ Bu fotoğrafta develerle gerçekleşen ikmal konvoyu çölde hareket halinde.
➡ Askerlerimiz savaş boyunca pek çok fedakarlığı göze aldılar. Soğuk, açlık, çetin mücadele bunlardan sadece bir kaçıydı.
↪ Fotoğrafta Galiçya Cephesi'nde bombası ile beraber istirahat eden bir Türk askeri görülüyor.
➡ Balkanlar, Osmanlı Devleti'ni cihan devleti payesine yükselten bir coğrafi bölgedir. İttihat ve Terakki'yi savaşa sürükleyen sebeplerden birisi de Balkan Savaşları'nda elden çıkan toprakları geri kazanma arzusuydu.
↪ Fotoğrafta Osmanlı askerleri Makedonya Cephesi'nde ilerliyor.