Kahraman Osmanlı ordusu

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➡ I. Dünya Savaşı'nın her cephesi Osmanlı askerlerinin fedakar ve cefakar hatıraları ile doludur. En soğuk cephe Galiçya ve en sıcak cephe Yemen, askerlerimizin vatan müdafaasının mümtaz sahneleri ile kazılıdır.

➡ Her parçası nice şehit kanı ile sulanan Osmanlı toprakları, yine uğrunda nice şehitler verilerek kaybedilmiştir. Savaş öncesinde hızla Osmanlıları bertaraf edeceklerini düşünen güçler, art arda tokatlar yiyerek afallamışlardır.

Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı cepheleri