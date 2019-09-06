Osmanlı’nın Balkanlar'da yaşayan 10 eseri

Köprünün iki tarafında bulunan iki küçük kale de Kanuni Sultan Süleyman tarafından yaptırıldı. Yine köprünün sol tarafına II. Selim döneminde bir de minaresiz mescid inşa edildi. 1878 yılına kadar müezzinler ezanı köprünün ortasında okudu. Köprü Osmanlı zamanından itibaren gençlerin nehre atlayarak cesaretlerini gösterdikleri bir mekan oldu. Daha sonra bu adet spor haline geldi. Seyyahların ve araştırmacıların ilgisini çekti. Evliya Çelebi o güne kadar on altı ülke gezdiğini fakat böyle yüksek bir köprü görmediğini yazdı.