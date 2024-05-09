Yapay zeka hakkında okunması gereken 12 kitap
Son yıllarda yapay zeka teknolojisi önemli bir konu haline geldi. Yapay zekalar, hayatımızda ne kadar kalacaklar ve bilinç kazanarak insanlar gibi davranacaklar mı, yoksa sadece araçlar olarak mı kalacaklar? Yapay zeka, yapay öğrenme, veri bilimi ve diğer konular günümüzün en popüler başlıkları arasında yer alıyor. Ancak, bu alanda doğru bilgiye ulaşmak zorlu bir süreç olabilir. Bu yüzden, yapay zeka hakkında başlangıç ve ileri düzeyde bilgi sağlayan kitaplar üzerinde duracağız. Hem genel okuyucular hem de teknik bilgi edinmek isteyenler için 12 kitap önerisini sizler için hazırladık.
Giriş Tarihi: 09.05.2024
14:11
Güncelleme Tarihi: 09.05.2024
15:48
Düşünen Makineler
🔶 Yapay zekâ ve robotlarla ilgili olarak, 1997'de
IBM'in Deep Blue bilgisayarı, uzun süredir namağlup olan dünya satranç şampiyonu Garry Kasparov'u yenince, yapay zekâ hakkındaki algıda önemli bir değişiklik meydana geldi. Bu olay, Isaac Asimov'un önceden belirlediği üç robot yasasının tersine dönebileceği endişesini mi yansıtıyordu? Evet, bu zafer insanlık için önemli bir dönemeci temsil ediyordu, ancak Alan Turing'in bilgisayarların bir gün insanlar gibi düşünebileceği fikrini dile getirdiği zaman ne demek istediğini bilmek önemliydi. Yapay zekâlı robotların insanlığı istila etme tehlikesi gerçekten bu kadar yakın mıydı? Katil robotlar ve yapay zekâ kıyameti gerçekleşecek mi? Yapay zekâ destekli otonom silah sistemleri, sivillerle savaşanları ayırt edebilir mi? İnsan boyutu da göz ardı edilemezdi: Yapay zekâ bilinç kazanabilir mi, hatta acı çekebilir mi?
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New Scientist bu kitapta, bu tür soruların cevaplarını ve yapay zekânın gelişim sürecinin tüm detaylarını sunuyor. Ünlü bilim insanlarının katkılarından modern çağda yapay zekânın yerine kadar, "Düşünen Makineler" adlı eserde, bilmeniz gereken her şey sizleri bekliyor.
New Scientist, 2021, Düşünen Makineler – Say Yayınları.
FELSEFE NEDEN ÖNEMLİDİR?
Robotların Yükselişi - Martin Ford
🔷 Geleceğin meslekleri neler? Ne kadar sayıda iş olacak? Peki, bu işlere kimler sahip olacak? Teknoloji hızlanıp da makineler kendi başlarının çaresine bakmayı öğrendikçe, daha az sayıda insana ihtiyaç olacak. Geleceğin meslekleri ve iş dünyası, teknolojik ilerlemelerle birlikte sürekli değişiyor. Yapay zeka ve otomasyon, bazı geleneksel işleri gereksiz hale getirmeye başladı bile.
🔶 Gelecek büyük çaplı refah mı, yoksa korkunç bir eşitsizlik ve ekonomik güvensizlik mi getirecek? Bu sorunun cevabını bugün verip rotamızı belirlemek zorundayız.
Robotların Yükselişi teknolojinin hızlanmasının bizim ve çocuklarımız için doğuracağı ekonomik sonuçları anlamamız için zorunlu okuma kitabı niteliğinde.
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Bilincin Gizemi - John R. Searle
🔷 Çağımızın yaşayan en önemli ve etkili düşünürlerinden biri olarak kabul edilen
Amerikalı filozof John R. Searle, bu son derece derinlikli kitapta tanınmış bilim adamları ve filozofların bilinç konusundaki pozisyonlarını dikkatli bir analize tabi tutuyor.
🔶 Zihnin bir bilgisayar gibi çalıştığı ve
beyin işlevlerinin bilgisayar programları tarafından yeniden üretilebileceği iddialarıyla hesaplaşan Searle, sağlam bir mantıksal analizle ikicilik, maddecilik ve yapay zeka yaklaşımlarının içine düştüğü çelişkileri tüm açıklığıyla ortaya koyuyor. Böylece, herhangi bir karışıklığa meydan vermeden ve çelişkiye düşmeden, bugün hem felsefenin hem de biyolojik bilimlerin en önemli sorunu olarak görülen bilinci nasıl açıklayabileceğimizi derinlemesine bir bakışla irdeliyor.
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YAPAY ZEKA ÇILGINLIĞI VE MANİPÜLASYON TEHLİKESİ
Süper Zeka
🔷 Diğer hayvanların
güçlü kasları ve pençeleri varken, insanlar daha akıllı beyinlere sahiptir. Bu zeka, dil, teknoloji ve karmaşık toplumsal yapılar gibi gelişmeleri mümkün kılmıştır. Her nesil, önceki nesillerin başarılarına yeni katkılarda bulunarak bu üstünlüğü daha da ileriye taşımıştır. Ancak, insan beynini aşan yapay zeka geliştirebilirsek, bu yeni süper zekânın çok güçlü olabileceği bir gerçektir.
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Nick Bostrom, süper zekanın getirdiği zorlukları ve bu zorluklara nasıl karşılık verebileceğimizi anlamaya çalışmaktadır. Bu, insanlığın karşılaştığı en büyük zorluklardan biridir ve başarılı olunması veya olunmaması durumunda bile, muhtemelen karşılaşılan son zorluk olacaktır. Zekanın doğasıyla ilgili detaylı bir inceleme sunan bu kitap, doğal ve yapay zekanın içeriğini ve sınırlarını kapsamlı bir şekilde ele almaktadır.
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Kralın Yeni Aklı
🔷 Bilgisayar ekranındaki görüntüler
gerçek dünyadaki olguların bire bir temsili midir, yoksa sanal bir dünyada hayal mi görmekteyiz? Sakın evren dediğimiz, muazzam bir bilgisayar ekranından ibaret olmasın? Bilgisayarlar bilinçlendirilebilir mi?
🔶 Roger Penrose, yanıtı zor sorulara ilişkin görüşlerini, bu kitabından önce felsefenin derin tartışmalarından uzak durmuş bir matematikçi ve temel bilimcinin pratik yaklaşımıyla savunuyor.
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