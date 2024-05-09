Yapay zeka hakkında okunması gereken 12 kitap

Düşünen Makineler

🔶 Yapay zekâ ve robotlarla ilgili olarak, 1997'de IBM'in Deep Blue bilgisayarı, uzun süredir namağlup olan dünya satranç şampiyonu Garry Kasparov'u yenince, yapay zekâ hakkındaki algıda önemli bir değişiklik meydana geldi. Bu olay, Isaac Asimov'un önceden belirlediği üç robot yasasının tersine dönebileceği endişesini mi yansıtıyordu? Evet, bu zafer insanlık için önemli bir dönemeci temsil ediyordu, ancak Alan Turing'in bilgisayarların bir gün insanlar gibi düşünebileceği fikrini dile getirdiği zaman ne demek istediğini bilmek önemliydi. Yapay zekâlı robotların insanlığı istila etme tehlikesi gerçekten bu kadar yakın mıydı? Katil robotlar ve yapay zekâ kıyameti gerçekleşecek mi? Yapay zekâ destekli otonom silah sistemleri, sivillerle savaşanları ayırt edebilir mi? İnsan boyutu da göz ardı edilemezdi: Yapay zekâ bilinç kazanabilir mi, hatta acı çekebilir mi?

🔷 New Scientist bu kitapta, bu tür soruların cevaplarını ve yapay zekânın gelişim sürecinin tüm detaylarını sunuyor. Ünlü bilim insanlarının katkılarından modern çağda yapay zekânın yerine kadar, "Düşünen Makineler" adlı eserde, bilmeniz gereken her şey sizleri bekliyor.

New Scientist, 2021, Düşünen Makineler – Say Yayınları.