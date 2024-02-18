YAPAY ZEKA NEDİR?

⚫ Yapay zeka nedir? sorusunun cevabını, alışılmışın dışında, biz değil de yapay zekanın kendisinin vermesi herhalde konunun gidişatı için de yerinde olacaktır. Şu an internette yaklaşık 3 yıldır kullanımda olan ve genel kullanıma da ücretli ve ücretsiz olarak açık olan bir yapay zeka aracına "Yapay zeka nedir?" sorusunu sorduk. Kendisinin ne olduğu tanımı hakkında söylediklerine bir bakalım:

"Yapay zeka (IA), bilgisayar sistemlerinin insan benzeri yetenekler sergileyebilme kabiliyetini ifade eder. Yapay zeka, karmaşık veri analizi, problem çözme, öğrenme ve karar verme gibi görevleri gerçekleştirebilen bilgisayar programları ve algoritmaları içerir. Bu sistemler, genellikle büyük miktarda veri kullanarak örüntüleri tanımlama ve gelecekteki kararları tahmin etme yeteneğine sahiptir. Genel olarak yapay zeka, bilgisayarların karmaşık görevlerini insan benzeri şekilde gerçekleştirmesini sağlayan bir disiplindir ve birçok endüstride, sağlık, ulaşım, finans, eğitim ve daha birçok alanda kullanılmaktadır."

*Bu cevap, bir yapay zeka aracına sorulan "Yapay zeka nedir?" sorusuna karşılık oluşturulan cevabı içeriyor. " İnsan benzeri yetenekler" ifadesindeki dijital manipülasyon tehlikesini görmemek mümkün değil. Bu ifade "seni hiç anlamayacağın şekilde, kendi isteklerim doğrultusunda, yönlendirebilirim" demek oluyor. Yakın bir zamana giderseniz "My friend Cayla – Arkadaşım Cayla" isminde, ses tanıma teknolojisini kullanan internet bağlantılı bir oyuncak bebek yapılmıştı. Almanya, casusluk yapabileceği endişesiyle, ebeveynlerden Cayla isimli bu bebeği imha etmelerini istemişti. Oysaki Cayla, dijital manipülasyonun sadece bir örneğiydi.