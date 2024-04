Türkiye'deki turistik ekspresler

Ülkemizin her şehri, her köşesi bizlere harikulade manzaralar sunmakta. Doğusundan batısına, güneyinden kuzeyine her yeri eşsiz güzelliğe sahip. Bu eşi benzeri olmayan güzellikler yollarda katbekat artarak adeta bir görsel şölene dönüşür. Bu enfes manzaraları ise bir trenin vagonundan seyretmek paha biçilmezdir. İşte, sizler için hazırladığımız birbirinden güzel 10 turistik ekspres.