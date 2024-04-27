Türkiye'deki turistik ekspresler

🚂 VAN GÖLÜ EKSPRESİ

🔸 Vatan toprağımızda doğan ve enfes manzaraya sahip bir diğer turistik sefer ise Van Gölü Ekspresi'dir. Ankara - Tatvan - Ankara arasında iki haftada iki gün işleyen ana hat trenidir.

🔸 Sefer Ankara'dan başlayıp Kayseri, Sivas, Malatya, Elazığ ve oradan da Tatvan'da sona erer. Başlangıç ve bitiş şehirleri arasında tam 26 saat sürer.