Türkiye'deki turistik ekspresler
Ülkemizin her şehri, her köşesi bizlere harikulade manzaralar sunmakta. Doğusundan batısına, güneyinden kuzeyine her yeri eşsiz güzelliğe sahip. Bu eşi benzeri olmayan güzellikler yollarda katbekat artarak adeta bir görsel şölene dönüşür. Bu enfes manzaraları ise bir trenin vagonundan seyretmek paha biçilmezdir. İşte, sizler için hazırladığımız birbirinden güzel 10 turistik ekspres.
Giriş Tarihi: 27.04.2024
12:40
Güncelleme Tarihi: 27.04.2024
12:58
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DOĞU EKSPRESİ
🔸 Ülkemizdeki en güzel turistik ekspreslerin başında hiç şüphesiz
"Doğu Ekspresi" gelir. En çok rağbet gören bu ekspres, Ankara - Kars arasında hizmet verir ve tam 30 saat sürer.
🔸 Doğu Ekspresi;
'dan başlayıp sırasıyla Ankara 'dan geçerek Kayseri, Sivas, Erzincan, Erzurum 'a ulaşır. Güzergahtaki manzaralarıyla görenleri adeta büyüleyen ekspres seferlerine, Kars Aralık ayında başlar ve Mart ayında tamamlar.
Asillerin Asırlık Treni: Doğu Ekspresi
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MEZOPOTAMYA EKSPRESİ
🔸 Ülkemize
yılında katılan 2024 Mezopotamya Ekspresi, t bir seferdir. Yolcularına seyahat boyunca keyifli dakikalar yaşatan bu ekspres aynı zamanda uristik İç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin doğal güzelliklerini, tarihi ve kültürel mirasını görme imkanı sunar.
🔸 Tren,
dan başlayarak güzergahına; Ankara' 'dan geçerek Kayseri, Malatya, Elazığ 'a ulaşır. Diyarbakır Beş şehirden geçilerek tamamlanan sefer tam 25 saat sürmektedir.
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VAN GÖLÜ EKSPRESİ
🔸 Vatan toprağımızda doğan ve enfes manzaraya sahip bir diğer
turistik sefer ise Van Gölü Ekspresi'dir. arasında Ankara - Tatvan - Ankara iki haftada iki gün işleyen ana hat trenidir.
🔸 Sefer
'dan başlayıp Ankara ve oradan da Kayseri, Sivas, Malatya, Elazığ 'da sona erer. Başlangıç ve bitiş şehirleri arasında tam Tatvan 26 saat sürer.
Ramazan rotaları: Süleymaniye
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GÖLLER EKSPRESİ
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Göller Ekspresi, 1993 yılından beri Anadolu'da ilk demir yolunun işletildiği Ege Bölgesi'nin bereketli topraklarını boydan boya geçerek gül kokulu Isparta'ya yolcularını ulaştırır.
🔸 Sefer
'den başlar; İzmir illerinden geçerek Aydın, Denizli, Burdur 'ya ulaşır. Ege Bölgesi'nin güzelliklerini keşfetmek için çıkılan bu yolculuk, Isparta 8 saat 50 dakika sürer.
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GÜNEY KURTALAN EKSPRESİ
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Güney Kurtalan Ekspresi, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun eşsiz manzaralarını yolcularına sunar. Bu ekspres, 'da kalkar ve Ankara Kayseri, Sivas, Malatya ve ardından 'a ulaşır. Diyarbakır
🔸 Turistik bir sefer olan
Güney Kurtalan Ekspresi, tam 26 saatte tamamlanır. Tren, beş şehir arasında haftada beş gün boyunca işletilmektedir.
Türk lehçelerinde "seyahat"