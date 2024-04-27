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Türkiye'deki turistik ekspresler

Ülkemizin her şehri, her köşesi bizlere harikulade manzaralar sunmakta. Doğusundan batısına, güneyinden kuzeyine her yeri eşsiz güzelliğe sahip. Bu eşi benzeri olmayan güzellikler yollarda katbekat artarak adeta bir görsel şölene dönüşür. Bu enfes manzaraları ise bir trenin vagonundan seyretmek paha biçilmezdir. İşte, sizler için hazırladığımız birbirinden güzel 10 turistik ekspres.

Giriş Tarihi: 27.04.2024 12:40 Güncelleme Tarihi: 27.04.2024 12:58
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🚂 DOĞU EKSPRESİ

🔸 Ülkemizdeki en güzel turistik ekspreslerin başında hiç şüphesiz "Doğu Ekspresi" gelir. En çok rağbet gören bu ekspres, Ankara - Kars arasında hizmet verir ve tam 30 saat sürer.

🔸 Doğu Ekspresi; Ankara'dan başlayıp sırasıyla Kayseri, Sivas, Erzincan, Erzurum'dan geçerek Kars'a ulaşır. Güzergahtaki manzaralarıyla görenleri adeta büyüleyen ekspres seferlerine, Aralık ayında başlar ve Mart ayında tamamlar.

Asillerin Asırlık Treni: Doğu Ekspresi

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🚂 MEZOPOTAMYA EKSPRESİ

🔸 Ülkemize 2024 yılında katılan Mezopotamya Ekspresi, turistik bir seferdir. Yolcularına seyahat boyunca keyifli dakikalar yaşatan bu ekspres aynı zamanda İç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin doğal güzelliklerini, tarihi ve kültürel mirasını görme imkanı sunar.

🔸 Tren, Ankara'dan başlayarak güzergahına; Kayseri, Malatya, Elazığ'dan geçerek Diyarbakır'a ulaşır. Beş şehirden geçilerek tamamlanan sefer tam 25 saat sürmektedir.

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🚂 VAN GÖLÜ EKSPRESİ

🔸 Vatan toprağımızda doğan ve enfes manzaraya sahip bir diğer turistik sefer ise Van Gölü Ekspresi'dir. Ankara - Tatvan - Ankara arasında iki haftada iki gün işleyen ana hat trenidir.

🔸 Sefer Ankara'dan başlayıp Kayseri, Sivas, Malatya, Elazığ ve oradan da Tatvan'da sona erer. Başlangıç ve bitiş şehirleri arasında tam 26 saat sürer.

Ramazan rotaları: Süleymaniye

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🚂 GÖLLER EKSPRESİ

🔸 Göller Ekspresi, 1993 yılından beri Anadolu'da ilk demir yolunun işletildiği Ege Bölgesi'nin bereketli topraklarını boydan boya geçerek gül kokulu Isparta'ya yolcularını ulaştırır.

🔸 Sefer İzmir'den başlar; Aydın, Denizli, Burdur illerinden geçerek Isparta'ya ulaşır. Ege Bölgesi'nin güzelliklerini keşfetmek için çıkılan bu yolculuk, 8 saat 50 dakika sürer.

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🚂 GÜNEY KURTALAN EKSPRESİ

🔸 Güney Kurtalan Ekspresi, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun eşsiz manzaralarını yolcularına sunar. Bu ekspres, Ankara'da kalkar ve Kayseri, Sivas, Malatya ve ardından Diyarbakır'a ulaşır.

🔸 Turistik bir sefer olan Güney Kurtalan Ekspresi, tam 26 saatte tamamlanır. Tren, beş şehir arasında haftada beş gün boyunca işletilmektedir.

Türk lehçelerinde "seyahat"

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