Asillerin Asırlık Treni: Doğu Ekspresi

DOĞU EKSPRESİ'NİN DOĞUŞU VE PERA PALAS

🔸 Seyahat etmek her dönemde olduğu gibi 18. ve 19. yüzyıllarda da insanların vazgeçilmez tercihlerindendi. Günümüz seyahat çeşitliliğine nazaran o dönemde kara ulaşımının yeterince gelişmemesinden kaynaklı olarak demir yolları tercih ediliyordu. Avrupa'da demiryolları denince akla ilk gelen isim ise Wagons-Lits şirketiydi.

🔸 Belçikalı George Nagelmackers tarafından 1872 yılında kurulan şirket, Fransız Demiryolları'na bağlıydı. Firma, ürettiği şık trenlerin yataklı vagonlara sahip olması ve yemek hizmeti vermesiyle ön plana çıkmıştı.

ŞARK EKSPRESİ'NİN İNANILMAZ HİKAYESİ