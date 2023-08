Asillerin Asırlık Treni: Doğu Ekspresi

🔸 İstanbul'a geçiş yapan The Times muhabiri aynı zamanda yazar ve gezgin olan Edmond About, dönemin Osmanlı padişahı II.Abdülhamit'i görmeye gelen haberciler arasındaydı. About seyahat hatıralarını 1884 yılında "De Ponteise à Stambou"l adlı kitabında detaylı bir şekilde kaleme aldı.

*Edmond About kimdir?

Fransız yazar ve yayıncıdır.

🔸 Şatafat ve lüksün sembolü Doğu Ekspresi güzergahında uğradığı noktalara da gelir getiriyor, oralarda otellerin açılmasına vesile oluyordu. Nice'te Riviera Palace, Kahire'de Gizeirah Palace bunlar arasında yer alıyordu. Güzergâhın favori duraklarından İstanbul'da da konaklama için Doğu Ekspresi kadar lüks Pera Palas, Wagon Lits tarafından satın alındı. Birçok ünlü isme konukluk eden Pera Palas kısa süre içinde Osmanlı sosyetesi ile de tanıştı ve Beyoğlu'nun gözde mekanlarından oldu.