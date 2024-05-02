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KÜLTÜR SANAT

Kars'ta minik öğrenciler harçlıklarıyla aldıkları uçurtmalarla gökyüzünü süsledi

Kars'ta ilkokul öğrencileri biriktirdikleri harçlıklarıyla aldıkları rengarenk uçurtmaları gökyüzüyle buluşturdu.

Kars’ta minik öğrenciler harçlıklarıyla aldıkları uçurtmalarla gökyüzünü süsledi
Yayınlanma Tarihi: 2.5.2024 09:42:29 Güncelleme Tarihi: 02.05.2024 09:42

Yenişehir İlköğretim Okulu'ndan 150 öğrenci, harçlıklarıyla aldıkları uçurtmaları uçurmak için kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki 2 bin 254 rakımlı Yahni Dağı eteklerinde uçurtma şenliğine katıldı.

Burada piknik yapan öğrenciler, farklı renklerdeki uçurtmaları uçurarak eğlenceli vakit geçirdi.Sınıf öğretmeni Olcay Aktaş, AA muhabirine, etkinliği öğrencilerin sosyalleşmesi amacıyla düzenlediklerini söyledi.

Herkesin şenlikte güzel vakit geçirdiğini belirten Aktaş, "Öğrenciler gerçekten örnek bir davranış sergiledi. Haftalık harçlıklarını biriktirip uçurtma alarak doğada kendilerine unutulmaz gün yaşattılar. Onlar sayesinde biz de Yahni Dağı eteklerine gelerek temiz hava aldık." dedi.

Öğretmenlerden Başak Aydın da öğrencilerle farklı bir etkinlik yapmak ve bunu geleneksel hale getirmek istediklerini ifade etti.

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Etiketler Kars Yenişehir İlköğretim Okulu

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