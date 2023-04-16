Ramazan rotaları: Süleymaniye

📍 SÜLEYMANİYE CAMİİ BAHÇESİNDE İFTAR

🔹 Ramazan'da insanlar eş, dost, akrabasının evine gider; yeri geldiğinde de farklı adreslerde çeşitli planlar yaparak buluşmalar gerçekleştirirler.

🔹 Ramazan atmosferinin en güzel hissedildiği yerlerden biri şüphesiz Mimar Sinan'ın kalfalık eseri Süleymaniye Camii ve çevresidir. Havanın güzel olduğu günlerde kilimini ve iftariyeliklerini alan herkes İstanbul'un üçüncü ve en güzel tepelerinden biri olan Beyazıt Tepesi'nde yerlerini alır.

🔹 Havanın güzel olduğu zamanlar tamamiyle dolan Süleymaniye Camii bahçesi, ezanın okunmasıyla birlikte derin bir sessizliğe bürünür. İftarını açan insanlar, namazlarını eda etmek için camiye gider.