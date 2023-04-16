Ramazan rotaları: Süleymaniye
On bir ayın sultanı Ramazan ile bütünleşen bazı şehirler, semtler ve mekanlar bulunur. Bunlardan biri İstanbul'un yedi tepesinden biri olan Beyazıt'tır. Bu konumdaki Süleymaniye Camii ve çevresinde yer alan eserler, bilhassa Ramazan ayında gezilmeli, görülmeli ve maneviyatından istifade edilmelidir. Haydi gelin, bu güzide semte doğru yolculuğa çıkalım...
Giriş Tarihi: 16.04.2023
16:10
Güncelleme Tarihi: 16.04.2023
16:12
📍
RAMAZAN ROTASI: SÜLE YMANİYE
🔹
Hanelerimize senede bir kez misafir olan rahmet, bereket ve bolluk mevsimi Ramazan ayında tuttuğumuz oruç, İslam'ın beş şartından biridir.
🔹 Rahmetin oluk oluk yağdığı bu dönemde sevdiklerimiz ile beraber iftar açmak, onlarla vakit geçirmek ve bu güzel ayı en iyi şekilde idrak edebilmek tüm Müslümanların dileğidir.
Ramazan rotaları: Eyüpsultan
📍
SÜLEYMANİYE CAMİİ BAHÇESİNDE İFTAR
🔹 Ramazan'da insanlar eş, dost, akrabasının evine gider; yeri geldiğinde de farklı adreslerde çeşitli planlar yaparak buluşmalar gerçekleştirirler.
🔹 Ramazan atmosferinin en güzel hissedildiği yerlerden biri şüphesiz
Mimar Sinan'ın kalfalık eseri Süleymaniye Camii ve çevresidir. Havanın güzel olduğu günlerde kilimini ve iftariyeliklerini alan herkes İstanbul'un üçüncü ve en güzel tepelerinden biri olan Beyazıt Tepesi'nde yerlerini alır.
🔹 Havanın güzel olduğu zamanlar tamamiyle dolan Süleymaniye Camii bahçesi, ezanın okunmasıyla birlikte derin bir sessizliğe bürünür. İftarını açan insanlar, namazlarını eda etmek için camiye gider.
📍
KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN'IN TÜRBESİ
Süleymaniye Camii içerisindeki patika yol ile hazirenin olduğu alana ulaşabilirsiniz
🔹 İftarı açıp namaz edildikten sonra
Süleymaniye'nin çevresi keşfedilmelidir. Çünkü etrafı önemli eserler, müzeler ve yapılarla doludur. Buradaki feyz ve bereketi hissetmek bilhassa Ramazan ayında ruha iyi gelecektir.
🔹 Süleymaniye, selatin camiler arasında üçüncü büyük hazireye sahip eser olarak kayıtlara geçer.
Hazirede, Osmanlı'nın en gösterişli döneminin hükümdarı Kanuni Sultan Süleyman'ın türbesinde yer alır.
🔹 Bu hazirenin içinde, Kanuni Sultan Süleyman yanı sıra Hürrem Sultan ve Mimar Sinan'a ait türbelerde bulunmaktadır.
🔹 Kanuni Sultan Süleyman Han'ın ebedi istirahatgâhı olan türbesinde, Sultan II. Süleyman, Sultan II. Ahmet, Mihrimah Sultan, Saliha Dilaşup Valide Sultan, Asiye Sultan ve Rabia Sultan'a ait olmak üzere toplam yedi sanduka bulunur.
🔹 Hürrem Sultan'ın türbesi içerisinde,
Hürrem Sultan'dan başka Sultan II. Selim'in şehzadesi Mehmet ile Kanuni Sultan Süleyman'ın kız kardeşi Hatice Sultan'ın kızı Hanım Sultan medfundur.
Hanedanın ebedî istirahatgâhı Süleymaniye
📍
HÜRREM SULTAN'IN TÜRBESİ
🔹 Hürrem Sultan'ın türbesini 1558 yılında Kanuni Sultan Süleyman, eşi Hürrem Sultan adına Mimar Sinan'a yaptırmıştır.
🔹 Hürrem Sultan'dan başka
Sultan II. Selim'in şehzadesi Mehmet ile Kanuni Sultan Süleyman'ın kız kardeşi Hatice Sultan'ın kızı Hanım Sultan'ın mezarları bulunmaktadır.