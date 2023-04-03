Ramazan rotaları: Eyüpsultan
Ramazan, manevi iklimimizi renklendiren ve bereketlendiren bir aydır. Bu aya has olan ve on bir ayın sultanı ile bütünleşen bazı şehirler, semtler ve mekanlar vardır. Bunlardan biri Eyüp El- Ensari'nin koruyuculuğunu yaptığı ve adını verdiği Eyüpsultan'dır. Gelin bu güzide semte doğru bir yolculuğa çıkalım...
Giriş Tarihi: 03.04.2023
11:02
Güncelleme Tarihi: 03.04.2023
11:45
🔸
Ramazan, senede bir kez evlerimize misafir olarak gelen rahmet, bereket ve bolluk ayıdır. İslam'ın beş şartından biri olan oruç bu ayda, akıllı olan ve ergenlik çağına ermiş tüm Müslümanlara farz kılınmıştır.
🔸 Rahmetin oluk oluk yağdığı, şeytanın zincire vurulduğu bu dönemde, nefsimizi terbiye etmek ve irademize sahip çıkabilmek bizlerin sorumluluğundadır.
Mimar Sinan tezâhürü "Sultan eserleri"
📍
RAMAZAN'DA EYÜPSULTAN
🔸 Ramazan'ın manevi iklimden faydalanmak, maneviyatın fazla olduğu mekânlar ile hemhal olmaktan geçer. İşte
maneviyat - mekân kavramlarını birleştiren yerlerden biri hiç şüphesiz Eyüpsultan'dır.
🔸 Eyüpsultan'ın türbe ve camilerini ziyaret etmek, vaktimizi
İstanbul'un bu güzide semtinde ruhumuzu dinlendirerek geçirmek, bizlere sunulmuş bir armağandır.
Eyyüb el Ensari kimdir?
📍
EYÜPSULTAN KİTAP FUARI
🔸 Eyüpsultan'a adım attığınız ilk andan itibaren manevi havasını soluyacak ve iliklerinize kadar hissedeceksiniz. Daha sonra Eyüpsultan Camii ve türbesini ziyaret etmek, tüm içtenliğimiz ile dua edip, Kur'an-ı Kerim okumak ruhunuzu doyuracaktır.
🔸 İlk ziyaretimizin ardından
Feshanane'nin karşısında yer alan Zal Mahmut Paşa Külliyesi'nin önünde açılan kitap fuarını gezebilir, kitaplar ile buluşmanın tadını çıkarabilirsiniz.
🔸 Zal Mahmut Paşa'nın önündeki kitap fuarına gidip de külliyeye uğramadan dönmek olmaz. İftarınızı açtıktan sonra Zal Mahmut Paşa Külliyesi'nin bahçesinde bulunan çay bahçesinde, çay eşliğinde fuardan aldığınız kitabı keyifle okuyabilirsiniz.
📍 ZAL MAHMUT PAŞA KÜLLİYESİ II. Selim'in kızı olan Şah Sultan, Zal Mahmut Paşa ile evlendirilir. Sultan, Haliç'in kıyısına bir külliye yaptırmak ister. Bazı rivayetlere göre bu külliyeyi yaptırmadan önce şahsına verilen on iki köyü vakfeder ve Eyüpsultan'daki bu kompleksi yaptırır.
📍
MİHRİŞAH SULTAN KÜLLİYESİ
🔸
Eyüpsultan'ın maneviyatını arttıran yerlerden biri de şüphesiz Mihrişah Valide Sultan İmareti'dir. Sultan III. Selim'in annesi Mihrişah Sultan tarafından Eyüpsultan rotamızın sıradaki durağı, Mihrişah Sultan Külliyesi... 1792-1796 yılları arasında inşa ettirilir.
🔸 İmaretin başmimarları Mehmet Arif Ağa ile Ahmet Nurullah Ağa'dır. İstanbul'da, Osmanlı'dan sonra faaliyet gösteren tek imarethane olma özelliğine sahip bu yapının bina emini ise
Anadolu Kazaskeri Kavafzade Mehmet Emin Efendi'dir.
🔸 Mihrişah Sultan Külliyesi'ndeki imarethanede
231 yıldır yaklaşık iki bin kişiye yemek verilmektedir.
*Mihrişah Valide Sultan'ın türbesi, imarethanenin bahçesinde yer alır.