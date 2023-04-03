Ramazan rotaları: Eyüpsultan

Ramazan, manevi iklimimizi renklendiren ve bereketlendiren bir aydır. Bu aya has olan ve on bir ayın sultanı ile bütünleşen bazı şehirler, semtler ve mekanlar vardır. Bunlardan biri Eyüp El- Ensari'nin koruyuculuğunu yaptığı ve adını verdiği Eyüpsultan'dır. Gelin bu güzide semte doğru bir yolculuğa çıkalım...