Mimar Sinan tezâhürü "Sultan eserleri"

2 /14 Ayasofya Haseki Hamamı















🔸 Ayasofya ve Sultanahmet Camileri arasına konumlanan ve yakınında bulunan caminin adını alan Ayasofya Haseki Hamamı, Mimar Sinan'ın en güzide eserlerinden biridir.

🔸 Usta mimar tarafından yapılan bu yapıtın bânisi, zekâsıyla halkının övgüsünü kazanan Hürrem Sultan'dır. Bu yapının süslemeleri, geçirdiği onarımlardan dolayı ne yazık ki günümüze ulaşamaz.

Bilgi notu📌

◾ Osmanlı'da yapılan bazı hamamlar, farklı vakitlerde kadın ve erkeklerin nöbetleşe kullanmaları için tesis edilen yapılardı. Fakat çifte hamam şeklinde olan hamamların hem kadın hem erkek bölümleri bulunurdu.

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