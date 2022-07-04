Çağımızın Matrakçı Nasuh’u Nusret Çolpan’ın minyatürlerinde İstanbul

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Matrakçı Nasuh Kimdir?

🔹Devşirme olan Matrakçı Nasuh aslen Bosnalıdır. Hayatı hakkındaki çok az bilgiye sahip olduğumuz Matrakçı'ya "matrakçı" denmesinin sebebi matrak adlı oyunun mucidi olmasıdır. Matematikçi, mimar, tarihçi ve nakkaş olan Matrakçı aynı zamanda çok iyi silah kullandığı için "Silâhşor" unvanıyla da anılır. Çok yönlü bir karakter olan Matrakçı Nasuh, Kanuni Sultan Süleyman'ın emriyle Muhammed b. Cerîr et-Taberî'nin ünlü İslâm tarihini Arapça'dan Türkçe'ye çevirmeye başlamış, yaptığı ilave ve zeyller dolayısıyla "Mecmau't-tevârîh" ismiyle padişaha sunmuştur. Nasuh 1530 'da silâhşorlukla ilgili "Tuhfetü'l-guzât" adlı bir eser kaleme alır. Doğum tarihi net olarak bilinmeyen Matrakçı Nasuh 1564'de İstanbul'da vefat eder.

Osmanlı'nın en önemli silahşoru; Matrakçı Nasuh