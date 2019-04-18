El yazması kitaplara nakşedilen geleneksel sanatlar

İslâm yazısı başlangıcından itibaren, nesilden nesile büyük gayretle geliştirilerek güzel sanatlar seviyesine yükseltildi. Osmanlı, bütün güzel sanatlara olduğu gibi, yazı sanatına da özel bir ilgi gösterdi. Hattatlar, padişahların özel iltifatlarına nail oldu. Daha II. Bâyezid zamanında hattat Şeyh Hamdullah padişahın da telkini ile Saray hazinesinde bulunan Yâkut yazıları üzerinde çalışarak 'aklâm-ı sitte'de Osmanlı üslûbunu oluşturmayı başarmıştı. Bilhassa sülüs ve nesih yazı çeşitlerinde güzellik unsurları Osmanlı'nın bu döneminde ortaya kondu.

Harﬂerin ideal ölçüsünün bulunması, kalem hâkimiyeti ve harﬂerin satıra dizilmesindeki kuvvet Osmanlı hat mektebinin önemli hususiyetlerindendir.