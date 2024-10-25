Ailede verilecek din eğitiminde dikkat edilmesi gereken hususlar

İkinci olarak eğitime, konuşma çağından itibaren başlayabileceğimizi eğitimciler ifade ettikleri gibi yine Sevgili Peygamberimizin (SAV) bu konuda bir uygulaması var. O da "Çocuk konuşmaya başlayınca ona Allah'ın ismini, kelime-i tevhidi öğretmemiz" hususundaki tavsiyesidir. Her ne kadar çocuk bu ismin kendisi için ne manaya taşıdığını idrak edecek bir kapasiteye bir bilgi birikimine sahip değilse de ona bu sözleri öğretmemizin, onun açısından son derece önemli olduğunu unutmamalıyız.

Çünkü fıtrat hadisi olarak bilinen ve bir çocuğun dünyaya gelirken içinde bir yaratıcının varlığına inanıyor, inanmaya hazır bir şekilde dünyaya gelmesinden bahseden fıtrat hadisinde, dikkat çekici bir nokta var: "Çocuğun bu fıtrat hali konuşma çağına kadar devam eder." buyuruyor sevgili Peygamberimiz. Sonra devam ediyor hadisine; "Daha sonra anne-babası onu; Yahudi, Hristiyan veya müşrik yapar. Eğer anne-babası Müslüman iseler çocuk da Müslüman olur." Buyrulmaktadır, hadis-i şerifte. O halde konuşma çağı artık bir dine adımını atmaya başladığı çağdır. Hâlbuki konuşma çağının biz, her şeyi çok rahatlıkla düşünerek ifade eden bir dönem olmadığını biliyoruz. Peki, neden önemlidir? Allah (CC) ismiyle tanışması, onu tekrarlaması, bir süre sonra etrafındaki varlıkların mahiyetini anne-babasından sorduğunda işte "bunu Allah (CC) böyle güzel yarattı" sözü çocuk için yeterli bir cevap olmaktadır. Neden? Çünkü onu daha konuşmaya başladıktan itibaren zaten biliyor ve telaffuz ediyor idi. Bu bakımdan konuşma çağını da mutlaka anne-babanın önemsemesi gerekir.