Ne izlemeli diyenler için 5 film önerisi

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🔸 Filmde Azeri, Afgan, Fars, İran gibi birçok ırktan işçiler arasındaki hiyerarşiye vurgu yapılır. Azerilerin kendi aralarında üstünlük ilan ettiği görülür. Çünkü ustabaşı Azeridir ve dolayısıyla Azeriler güçlü taraftır. Afganlar ise işçiler arasında aşağılanan grup olarak en alt sınıf olarak gösterilir.

🔸 Filmin önemli özelliklerinden biri profesyonel oyuncu kullanmak yerine gerçekten inşaatta çalışanların kullanılmasıdır. İran sinemasında bu durumu çok sık görürüz.

🔸 Baran, kışın çekilmiştir. Çünkü kış sefaleti ve yoksulluğu göstermek için en uygun mevsimdir. Kış, zenginlerin mevsimidir.

🔸Yönetmen filminde çeşitli metaforlarla büyük mesajlar verir. Bu nedenle de sinema dünyasında farklı bir yeri vardır.