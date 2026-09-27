Ne izlemeli diyenler için 5 film önerisi
Vakit kaybı yaşamadan, hızlıca film seçip, izlemek isteyenlerdenseniz, bu listemiz tam size göre... Hafta sonuna hazırlanabilmeniz için "mutlaka" izlemeniz gereken filmleri derledik. Listede; İran sinemasından, Japon sinemasına, Gürcistan sinemasından, Avusturya sinemasına kadar birçok tatta seyirlik öneriler yer alıyor.
😊IMDb: 7.8/10
🔸"Baran", İranlı yönetmen Mecid Mecidi'nin 2001 yapımı filmidir. Yönetmen bu film ile İran'ın önemli sorunlarından biri olan Afgan mülteci konusuna dikkat çeker. Mecidi'nin en toplumsal filmi olarak görülür.
🔸 Teması aşk, işçi meselesi ve yoksulluk üzerine kurulur.
🎥Filmin konusu
İnşaatta çalışan Azeri genç Latif, hafif işler yapar. Ancak tembel Latif'in hizmetinden işçiler memnun değildir. Bu nedenle yeni gelen Afgan işçilerden Rahmet'e onun çay dağıtma görevi verilir. Rahmet, çalışkanlığı ve mutfağa getirdiği düzen nedeniyle herkesin memnuniyetini kazanır. Latif ise artık daha ağır görevlerde çalışmaya başlar. Bu nedenle de Rahmet'e öfke besler. Öyle ki bu kini ona şiddet uygulamaya varacak kadar artar. Ancak onun sırrını öğrenen Latif'in öfkesi farklı duygulara dönüşür.
🔸 Filmde Azeri, Afgan, Fars, İran gibi birçok ırktan işçiler arasındaki hiyerarşiye vurgu yapılır. Azerilerin kendi aralarında üstünlük ilan ettiği görülür. Çünkü ustabaşı Azeridir ve dolayısıyla Azeriler güçlü taraftır. Afganlar ise işçiler arasında aşağılanan grup olarak en alt sınıf olarak gösterilir.
🔸 Filmin önemli özelliklerinden biri profesyonel oyuncu kullanmak yerine gerçekten inşaatta çalışanların kullanılmasıdır. İran sinemasında bu durumu çok sık görürüz.
🔸 Baran, kışın çekilmiştir. Çünkü kış sefaleti ve yoksulluğu göstermek için en uygun mevsimdir. Kış, zenginlerin mevsimidir.
🔸Yönetmen filminde çeşitli metaforlarla büyük mesajlar verir. Bu nedenle de sinema dünyasında farklı bir yeri vardır.
😊IMDb: 7.7/10
🔸 İran sinemasının en önemli yönetmenlerinden Abbas Kiyarüstemi'nin 1997 yapımı Altın Palmiye ödüllü filmidir.
🔸 Teması ahlak ve yaşam üzerine kurulur.
🎥Filmin konusu
Film ile seyirci Badii'nin arabasıyla bir yolculuğa çıkar. Badii, bu yolculukta intihar ettikten sonra kiraz ağacının dibine kazdığı mezarına 20 kürek toprak atacak birisini arar. Badii, arabasına binen üç farklı kişiden intiharından sonra kendisini gömmesini teklif eder. Bunlar Kürt bir asker, Afgan bir öğretmen ve yaşlı Türk bir tahnitçidir. Yolculuk sırasında bu kişilerle Badii'nin arasında hayat dersi niteliğinde diyaloglar yaşanır. Seyirci de o arabadakilerle birlikte intihar hakkını, ahlakı ve yaşamı sorgular. Badii o kiraz ağacının dibine gömülür mü yoksa intihar etmekten vaz mı geçer? Yönetmen, bu sorunun cevabını filmi seyredecek olanların yorumuna bırakır.
🔸Deneysel sinemanın önde gelen isimlerinden olan yönetmenimiz, intihar olgusuna yaklaşımıyla doğrudan seyirciyi hedef alır. Bireyin hayat ile ölüm arasındaki çekişmenin neresinde durduğuna ayna tutar.
🔸Badii'nin arabasına aldığı üç kişi de onun neden intihar etmek istediğini anlamaya ve onu vazgeçirmeye çalışır. Bu sırada aralarında geçen diyaloglar, seyircinin de intihar olgusuyla ilgili kendi içinde bir fikir oluşmasını sağlar.
◾Aracına üçüncü olarak binen Türk şöyle der:
"Sabah uyandığınızda hiç gökyüzüne baktınız mı?
Şafakta güneşin doğuşunu görmek, istemez misiniz?
…
Gözlerinizi kapatmak mı istiyorsunuz?
Kirazların lezzetini bırakmak mı istiyorsunuz?"
🔸Çekim senaryosu kitap olarak basılan bu filmi her sinemaseverin mutlaka bir kere de olsa izlemesini öneririz.
😊IMDb: 8.2/10
🔸Japon sinemasının önemli yönetmenlerinden Akira Kurosawa, "Dersu Uzala" filmini 1975 yılında Sovyetler Birliği'nde çeker.
🔸Film, Rus kâşif Vladimir Arseniev'in 1902-10 yılları arasında Sibirya bölgesindeki araştırmalardaki anılarından yola çıkarak çekilir.
🔸Tam bir görsel şölen sunan filmde Uzak Doğu'nun iç açıcı doğa manzaraları görülür. Film, çoğu kaynakta sinema sanatının başyapıtları arasında gösterilir.
🎥Filmin konusu
Rus ordusundan bir araştırmacı ve ekibi, uzaklardaki Mançurya ormanlarında araştırma yapmaya gider. Burada Dersu Uzala isimli bir avcıyla karşılaşırlar. Doğanın dilinden anlayan bilge kişilik Dersu Uzala ve araştırmacı subay Arseniev arasında güzel bir dostluk oluşur. Filmi izleyenler, subay ile birlikte Dersu Uzala'dan doğayla ilgili çok şey deneyimler.