Film nasıl izlenmeli?

🔎 Filmin senaryosunu kimin yazdığını araştırmak da önemlidir. Bir filmin ilk oluşum sürecinin senaryo ile başladığı unutulmamalıdır. Senaryo yoksa konu, ana fikir, karakter yani hiçbir şey yoktur.
🔎 Auteur filmlerde senaryoyu yönetmenin yazdığını biliyoruz. Ancak diğer filmlerde yönetmen ve senarist genelde farklı kişilerdir. Bu nedenle senaristin kim olduğunu da araştırmak gerekir.
Senarist kime nedir?
Senarist, belirli teknikler kullanarak film çekimine uygun senaryo metnini yazan kişidir. Senarist hikâyeyi yazarken mekân ve zaman kullanır, betimlemeler yapar ve diyaloglara da yer verir. Bir senarist, senaryo yazmakla birlikte sinemaya dair diğer bütün tekniklere hâkimdir. Çekimde kullanılacak olan ışık, dekor mekân gibi unsurları iyi bilir. Senaryosunda anlatacağı konuyu araştırır ve senaryodaki sosyal çevre, meslek grubu gibi alanları bu analizler üzerine inşa eder.