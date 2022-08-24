Film nasıl izlenmeli?

Auteur yönetmen nedir?

🔎 Bazı yönetmenler filmin hem senaryosunu yazar hem de filmi yönetirler. Kendi özgün üslubunu ortaya koyarak filme imzasını atan bu yönetmenlere "Auteur" denir.

🔎 Bu tarz filmlerde yönetmenin hayatından, fikir dünyasından izler bulabilirsiniz. İşlenmeye cesaret edilememiş konuları filmlerinde kullanırlar ve öykünün çoğunlukla kesin bir sonu olmaz. Filmi izleyen kişi film bittiğinde aslında bir bitiş görmez. Filmi kendi iç dünyasında yaşamaya ve yaşatmaya devam eder.

🔎 Bu tür yönetmenler filmlerini yaparken ticari bir amaç gütmezler. Bir dertleri vardır ve onu en özgün şekilde film karelerine dökmek isterler. Bunu yaparken geleneksel sinemada hata olarak görülebilecek teknikleri bilerek kullanabilir veya profesyonel olmayan, doğal oyuncuları tercih edebilirler.

📽Bazı auteur yönetmenler:

▫ Jean-Luc Godard

▫ Stanley Kubrick

▫ Andrei Tarkovsky

▫ Akira Kurosawa

▫ Lars von Trier

▫ Abbas Kiyarüstemi

▫ Metin Erksan

▫ Derviş Zaim

▫ Nuri Bilge Ceylan