Milli sinemanın öncüsü: Yücel Çakmaklı

◾ Modern dünyanın insanların gözünden uzak tutmaya çalıştığı insani duyguları filmlerinde büyük bir ustalıkla işleyen yönetmen, böylece "Milli Sinema" akımına da öncülük etti.

◾ İslam'a saygılı, özümüzden gelen bir anlayışla filmler çeken Çakmaklı, bu alana dair büyük bir boşluğu kapattığı gibi milli ve manevi duyguları da had safhada tuttu.

Sinemanın temel kavramları 🎬