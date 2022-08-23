Milli sinemanın öncüsü: Yücel Çakmaklı
Dünyanın yeni bir tarafa yöneldiği zamanlarda çektiği filmlerle Müslümanlık vurgusunu öne çıkaran Yücel Çakmaklı, modern dünyanın ruhi ve teknik sıkıntılarına filmlerinde eleştiri getirdi. Öncüsü olduğu "Milli Sinema Akımı" ile hassasiyet sahibi bir muhafazakar olarak kaliteli işlere imza atan usta yönetmen, filmleri ile kuşakların yetişmesinde pay sahibi oldu.
Giriş Tarihi: 23.08.2022
17:42
Güncelleme Tarihi: 23.08.2022
18:15
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1937 - 2009 yılları arasında yaşam süren Yücel Çakmaklı, gençliğinden itibaren Türk sinemasına yeni bir soluk, farklı bir bakış açısı getirme çabası içinde oldu.
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Minyeli Abdullah, Kuruluş, Diriliş gibi eserlerin altında imzası bulunan usta yönetmen, milli değerleri sonraki kuşaklara aktarmanın sancısını çekti.
Sinema sözlüğü
◾ Bir
Anadolu çocuğu olarak yetişen Çakmaklı, dedesinden sözlü kültürümüze dair klasikleri dinleyerek büyüdü. Bu husus Çakmaklı'nın üzerinde milli bir etki uyandırdı.
◾ Anadolu'nun yıllardır bünyesinde barındırdığı
"Kıssadan Hisse" düşüncesini eserlerine yediren yönetmen, izleyiciden büyük teveccüh gördü.
Bir Batı propaganda aracı olarak "süper kahramanlar"
◾ Öğrenci olaylarının zirvede olduğu
altmışlı yıllarda yoğun okumalar yaparak sinema eleştirileri yazan Yücel Çakmaklı, bir anda büyük şöhrete kavuştu.
◾ Bu yıllarda
Osman Seden, Orhan Aksoy gibi usta yönetmenlerin yanında yardımcılık da yapan Çakmaklı, aynı zamanda usta öykücü Tarık Buğra başta olmak üzere pek çok edebiyatçı ile de dostluk kurdu.
Ara Güler'in bilinmeyen belgeseli 'Kahramanın Sonu' 📸🎬
◾ Modern dünyanın insanların gözünden uzak tutmaya çalıştığı
insani duyguları filmlerinde büyük bir ustalıkla işleyen yönetmen, böylece "Milli Sinema" akımına da öncülük etti.
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İslam'a saygılı, özümüzden gelen bir anlayışla filmler çeken Çakmaklı, bu alana dair büyük bir boşluğu kapattığı gibi milli ve manevi duyguları da had safhada tuttu.
Sinemanın temel kavramları 🎬