Bir sömürü aracı: Süper kahramanlar

1 /15 Kahraman kimdir?















➡ İnsanlar her dönemde kendisini kötülüklerden koruyan, toplum bekası için kendi menfaatlerinden vazgeçenleri, kahraman olarak gördü. Kahraman algısı toplum ile alakalı olduğu kadar inançlarla da bir alakalı. Bizler bize emredildiği için iyi birer insan ve mümin olmaya çalışırız. Ama bu algı başkaları için farklı bir anlama gelebilir.



➡ Bu farklılıkların ne olduğu ve bir kahraman tanımını, VAV TV'de yayınlanan "Kendini Bilmek" programında Prof. Dr. Ali Büyükaslan, "Kahramanları farklı kılan onların bir değer taşıyıcısı ve rol model olarak öne çıkmasıdır. Vasatın üzerinde bir beceri bir duruş bir söyleyiş bir hareket geliştirmesidir. Kahramanın karşısında olan, kahramanın mücadele ettikleri kahramanı bize anlamlı kılar. Biz kahramanın bulunduğu yeri karşısındaki yere bakarak da anlayabiliriz, tanımlayabiliriz. Dolayısıyla kahramanın karşısında olanların durumu ve kahramanın onlarla mücadelesi ya da onlara karşı geliştirdiği söylem, eylem duruş, yiğitlik burada mühimdir." cümleleri ile yapıyor. Kahraman simgeleri de zaman içerisinde daima değişkenlik gösterdi. Eski çağlarda var olan kahramanlık tanımları modern yüzyılda farklı bir yöne evrildi.



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➡ Kahraman basit bir ifadeyle, maddi bir karşılık beklemeden bir değeri savunan kişi anlamına gelir. Hollywood vesilesi ile dünyanın merkezine oturan süper kahramanlar ise bir toplum mühendisliği projesidir.

➡ İzleyen bir kişinin kahramanlık yapmasına gerek olmadığını anlayacağı bu filmlerde sermaye, kendisini besleyecek insanların kast sistemindeki yerinden ayrılmamasını isteyerek onlara hayranlık duyacağı zeki, güzel, yakışıklı, fantastik güçlere sahip ve yenilmez kahraman tiplemeleri hediye etti. Bu tiplemeler, öyle halk arasından çıkmış normal insan tiplemeleri değildir. Zengin, uzaylı yahut bilimsel kazalara maruz kalan, şanslı kişilerdir.